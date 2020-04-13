Windows & Excel: Liste von Dateinamen in Excel einfügen

Wie für die meisten Probleme gibt es mehr als eine Lösung, um die Dateinamen eines Ordnerinhalts in eine Excel-Datei zu bringen. Wir zeigen hier zwei unterschiedliche Varianten. In unserem Beispiel wollen wir die Namen aller MP3-Dateien, die in unserem «Musik»-Ordner liegen.

Das eine ist ein altbekannter Klassiker und funktioniert via Kommandozeile. Ob das die Eingabeaufforderung ist oder PowerShell, ist übrigens hier «schnurz»!

Wir haben das in diesem Tipp schon beschrieben. Dennoch hier nochmals im Schnelldurchlauf.

Wechseln Sie im Windows-Explorer in den übergeordneten Ordner, damit Sie den Ordner vor sich sehen, dessen Dateien Sie auflisten wollen. Wechseln Sie also z.B. zu C:\Users\IhrName\, falls Sie die Dateien aus C:\Users\IhrName\Music\ auflisten wollen. Halten Sie die Shift- bzw. Umschalt-Taste gedrückt, während Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Musik klicken. Nur dank der Shift-Taste entdecken Sie hier auch einen Befehl wie PowerShell-Fenster hier öffnen (oder Eingabeaufforderung hier öffnen). Benutzen Sie diesen.