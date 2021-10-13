Windows, Excel, PowerPoint: Punkt oder Komma als Dezimalzeichen

Problem: Soll in Excel oder PowerPoint das Komma oder der Punkt als Dezimaltrennzeichen zum Einsatz kommen? Manchmal ist es nur die Gewohnheit, die diese Entscheidung trifft, manchmal aber auch eine regionale oder firmeninterne Anforderung. Sie haben aber die Wahl, die Einstellung systemweit zu ändern oder nur in Excel selbst.

Im ganzen Windows ändern

Es gibt verschiedene Anwendungen, in denen Kommastellen vorkommen könnten. Vielleicht lohnt es sich für Sie, die Einstellung zentral festzulegen.

Haben Sie noch Windows 7? Klicken Sie auf Start, tippen Sie region ein und öffnen Sie Region und Sprache. Wählen Sie beim Format «Deutsch (Schweiz)» und prüfen Sie bei dieser Gelegenheit, ob die Datums- und Zeitformate stimmen. Klicken Sie nun auf Weitere Einstellungen.

In Windows 10: Klicken oder tippen Sie auf Start, tippen Sie region ein und öffnen Sie Einstellungen für Region und Sprache. Wählen Sie oben das Land (z.B. Schweiz) sowie die Windows-Anzeigesprache, z.B. Deutsch (Schweiz). Achten Sie auch darauf, dass bei «Bevorzugte Sprachen» die wichtigste vorhanden ist. Gleich darunter befinden sich «Verwandte Einstellungen». Benutzen Sie dort den Link Zusätzliche Datums-, Uhrzeit- und Ländereinstellungen. Im neuen Fenster gehts bei Region zu Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformat ändern. Jetzt landen Sie auch in Windows 10 im selben Fenster wie in Windows 7. Klicken Sie auf Weitere Einstellungen.

Windows 11: Klicken oder tippen Sie auf Start, tippen Sie region ein. Achten Sie nun darauf, dass Sie die Systemsteuerungs-Einstellung erwischen. Sie ist erkennbar am blaugrünen Weltkugel-Symbol und am Zusatz «Systemsteuerung», siehe nachfolgenden Screenshot. Sobald das Fenster «Region» erscheint, klicken Sie darin auf Weitere Einstellungen.