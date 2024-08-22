Windows: Explorer per Batch-Datei neu starten

Schon wieder hängt der Datei-Explorer. Startmenü oder Explorer-Fenster zeigen eine Sanduhr. Natürlich wäre es das Beste, die Ursache herauszufinden. Meistens ist es eine Anwendung, die den Explorer zum Hängen bringt.

Sollten Sie den Verursacher hingegen nicht finden, brauchen Sie nicht den PC neu zu starten. Es hilft häufig auch der reine Explorer-Neustart: Öffnen Sie mit Ctrl+Shift+Esc den Task-Manager, klicken Sie im Reiter Prozesse mit rechts auf den Windows-Explorer und wählen Sie Neu starten.

Sollte dies häufiger nötig sein, erstellen Sie eine Batch-Datei, die das für Sie übernimmt.

Öffnen Sie via Startmenü den Notepad-Editor. Fügen Sie folgende drei Zeilen ein: