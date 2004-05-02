Windows Explorer: Menüpunkt «Neu» fehlt im Kontextmenü

Leider haben einige Software-Installationen die Angewohnheit, den Eintrag "Neu" zu verdrängen (ebenso wie andere sich ungefragt dort eintragen). Man kann dies aber rückgängig machen.

Starten Sie den Registrierungseditor und klicken Sie sich zu folgenden Schlüsseln durch:

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New

und

HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\New

Überprüfen Sie in diesen beiden Schlüsseln den Wert, der hinter "(Standard)" steht. Der Wert muss lauten:

"{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}"

Existiert dieser Eintrag unter "HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\New" nicht, funktioniert das Kontextmenü eventuell trotzdem. Probieren Sie also erst einmal den ersten Eintrag aus.

Sie können das Kontextmenü "Neu" aber nicht nur wiederherstellen, sondern auch individuell nach Ihren eigenen Wünschen gestalten, also Einträge daraus entfernen, die Sie nicht benötigen, und andere hinzufügen, die Sie gern dort hätten. Wenn Sie das Kontextmenü umgestalten wollen, lesen Sie einmal hier [1] nach.