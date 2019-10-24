24. Okt 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows-Explorer: starten mit Laufwerksansicht
Wenn man den Windows-Explorer unter Windows 10 öffnet, kommen als Standard die Bibliotheken. So erhalten Sie als Startbildschirm wieder die Übersicht der Laufwerke.
Bei Windows 10 erscheint, wenn man den Windows-Explorer öffnet, nicht mehr als Erstes die Übersicht der Laufwerke, auch bekannt als Arbeitsplatz. Dies lässt sich aber ändern.
1. Drücken Sie Windowstaste+E, um den Explorer zu öffnen.
2. Öffnen Sie das Menü Ansicht, danach klicken Sie auf den Button Optionen.
3. Im Reiter Allgemein wählen Sie im obersten Drop-down-Menü hinter «Datei-Explorer öffnen für» die Option Dieser PC anstelle von Schnellzugriff.
4. Klicken Sie auf Übernehmen, danach auf OK.
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