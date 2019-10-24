Windows-Explorer: starten mit Laufwerksansicht

Bei Windows 10 erscheint, wenn man den Windows-Explorer öffnet, nicht mehr als Erstes die Übersicht der Laufwerke, auch bekannt als Arbeitsplatz. Dies lässt sich aber ändern.

1. Drücken Sie Windowstaste+E, um den Explorer zu öffnen.

2. Öffnen Sie das Menü Ansicht, danach klicken Sie auf den Button Optionen.

3. Im Reiter Allgemein wählen Sie im obersten Drop-down-Menü hinter «Datei-Explorer öffnen für» die Option Dieser PC anstelle von Schnellzugriff.

4. Klicken Sie auf Übernehmen, danach auf OK.