Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
18. Feb 2022
Lesedauer 3 Min.

Fotos taggen

Windows-Explorer: Unerwünschte Markierungsvorschläge entfernen

Via Datei-Explorer lassen sich Bilder mit Stichwort-Markierungen (so genannten Tags) versehen. Wie Sie unerwünschte Tags aus den Vorschlägen entfernen und weitere Tipps zum Taggen von Bildern lesen Sie hier.

Einmal verwendete Tags werden beim Setzen neuer Tags automatisch vorgeschlagen

© (Quelle: PCtipp.ch)

Der Explorer unter Windows 10 und 11 erlaubt es Ihnen, Ihre Bilder sehr einfach mit Markierungen (Fachjargon: Tags) zu versehen. Damit können Sie zum Beispiel Portraitaufnahmen einer Person mit deren Namen markieren, damit Sie die Bilder später besser durchsuchen und filtern können. Dazu ein paar Tipps.

Bilder mit Tags versehen

Tags (Markierungen) lassen sich via Eigenschaften/Details hinzufügen und bearbeiten

 © Quelle: PCtipp.ch

Markieren Sie im Explorer eins oder mehrere Bilder, klicken Sie mit rechts drauf und öffnen Sie die Eigenschaften. Im Reiter Details folgt ein Klick ins Feld hinter Markierungen, schon lassen sich die Stichwörter eintippen – jeweils abgetrennt mit Strichpunkt.

Fast noch bequemer klappt dies direkt im Explorer: Schalten Sie via Ansicht auf Details um. Stellen Sie sicher, dass die Spalte Markierungen ebenfalls zu sehen ist. Sie lässt sich nicht nur aus- oder einblenden, sondern auch verschieben: Klicken Sie mit rechts auf einen der Spaltentitel. Haken Sie Markierungen an. Schon erscheint die Spalte. Schnappen Sie bei Bedarf deren Spaltentitel per Maus und ziehen Sie die Spalte auf einen der vorderen Plätze, vielleicht direkt neben die Datumsspalte. Damit Sie die Bilder bequem «taggen» können, blenden Sie zusätzlich via Ansicht/Einblenden den Detailbereich ein. Damit sehen Sie beim Klick auf ein Bild im rechten Teil eine kleine Vorschau und können darunter direkt im Feld Markierungen Ihre Tags anbringen und auf Speichern klicken.

Die Spalte mit den Markierungen ist sichtbar und der Detailbereich eingeblendet

 © Quelle: PCtipp.ch

Unerwünschte Tags entfernen

Aber vertippen Sie sich nicht! Sobald Sie ein Tag einmal in einem Bild verwendet haben, wird es Ihnen beim Eintippen des ersten Buchstabens automatisch wieder vorgeschlagen. Das ist praktisch, damit Sie mehr Ordnung in den Tags haben können.

Windows schlägt bereits verwendete Tags automatisch wieder vor

 © Quelle: PCtipp.ch

In Microsofts und anderen Supportforen finden sich immer wieder Fragen von Nutzerinnen und Nutzern, die gerne die Tag-Vorschläge bearbeiten würden, weil unerwünschte Tags vorgeschlagen bekommen, beispielsweise welche mit Tippfehlern.

Es gibt leider in Windows keine separate Datenbank, in der Sie die Tags löschen oder bearbeiten könnten. Die Datenbank sind nämlich Ihre Bilder! Solange auch nur eine einzige Datei mit der unerwünschten Markierung versehen ist, wird der Explorer Ihnen diese Markierung vorschlagen.

Wollen Sie also ein unerwünschtes Tag entfernen, müssen Sie das Tag aus Ihren Bildern entfernen.

Gehen Sie so vor: Öffnen Sie den Hauptordner mit Ihren Dateien, zum Beispiel C:\Users\IhrName\. Klicken Sie oben rechts ins Suchfeld und tippen Sie das betroffene Stichwort (hier testbeispiel) ein, allenfalls gefolgt von art:bild, damit der Explorer Bilder findet. Drücken Sie Enter und lassen Sie den Explorer nach den Bildern fahnden.

Werden Dateien gefunden, bearbeiten Sie deren Tags, löschen Sie das unerwünschte Tag manuell und klicken Sie auf Speichern. Sobald keine Ihrer Dateien (nicht nur Bilder können Tags enthalten!) mehr die unerwünschte Markierung trägt, wird Ihnen dieses Tag auch nicht mehr vorgeschlagen.

Das Bild mit der unerwünschten Markierung wurde gefunden.

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Datenverwaltung Bildbearbeitung Fotografie Windows Windows 10 Windows 11 Software & Tools Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare