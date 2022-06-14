Problemlösung
Wenn Windows falsche Icons anzeigt
Wie die Icons von Verknüpfungen aussehen, hat zwar meist keinen Einfluss darauf, ob sie funktionieren oder nicht. Dennoch ist es verwirrend, wenn diese falsche Icons anzeigen. Gerade, wenn mehrere Dateien oder Verknüpfungen zum gleichen Thema vorhanden sind, wollen Sie vielleicht schon anhand des Icons sehen, ob es sich um den gespeicherten Link zu einer Wikipedia-Seite oder um ein Textdokument handelt.
Wie so oft, gibt es auch hierfür verschiedene Ansätze, je nachdem, wo die falschen Icons herrühren.
Zuerst diesen Schnelltipp versuchen
Es gibt einen Kurztipp, der vielleicht schon reicht. Dieser löscht die Icon-Datenbank nicht wirklich, zeichnet aber die Icons aufgrund der gespeicherten Icons neu.
In Windows 10 und Windows 11 drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie Folgendes ein und drücken Sie Enter:
ie4uinit.exe -show
Wer noch Windows 7 hat, tut dasselbe, verwendet aber einen leicht anderen Befehl. Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie Folgendes ein und drücken Sie Enter:
ie4uinit.exe -ClearIconCache
Sie sollten dabei zumindest beobachten können, dass die Icon-Anzeige aktualisiert wird. Falls damit aber jetzt nicht das richtige Icon auf Ihren Verknüpfungen oder Dateien landet, müssen Sie ein stärkeres Geschütz auffahren, mit dem die Icon-Datenbanken gelöscht werden, damit Windows sie neu aufbaut.
Windows Icon-Datenbank komplett zurücksetzenZuerst etwas Hintergrund-Info. Öffnen Sie mal den Datei-Explorer und tippen Sie in die Adresszeile dies ein (keine Leerzeichen):
%LocalAppData%\Microsoft\Windows\Explorer
Und in einem anderen Explorer-Fenster dies:
%LocalAppData%\
Sofern via Optionen/Ansicht die versteckten Dateien eingeblendet sind, sehen Sie darin Dateien mit Namen wie «thumbcache» oder «iconcache» und einer Endung wie «.db». Das sind die Icon- und Thumbnail-Datenbanken. Unter Windows 7 finden Sie die Icon-Datenbank nur unter %LocalAppData%\. Die IconCache-Files wären die zu löschenden Daten. Bloss: Die lassen sich nicht löschen, solange der Windows-Explorer oder ein anderes Programm diese blockiert.
Schliessen Sie zuerst alle Programme und Ordnerfenster. Öffnen Sie den Task-Manager, zum Beispiel mittels Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) oder nach einem Rechtsklick auf eine freie Stelle auf Ihrer Taskleiste (Win10) bzw. unter Windows 11 nach einem Rechtsklick auf den Start-Button, gefolgt von Task-Manager.
Beenden Sie im Task-Manager den Task namens Windows-Explorer (Win10, Win11) bzw. Explorer.exe (Win7) mittels Rechtsklick darauf und Task beenden (Win10, Win11) bzw. Prozess beenden (Win7). Dies ist nötig, um die Bedienoberfläche vorübergehend auszuknipsen, damit diese die zu löschenden Dateien nicht blockiert.
Es verschwindet rundherum alles; nur der Task-Manager bleibt stehen. Darin gehts nun via Datei zu Neuen Task ausführen. Tippen Sie cmd.exe ein und drücken Sie Enter. Es öffnet sich das Konsolenfenster bzw. die Eingabeaufforderung.
Falls Sie Windows 10 oder Windows 11 haben, geben Sie nacheinander diese vier Befehlszeilen ein und schliessen Sie jede einzelne mit Enter ab:
cd %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorerdel IconCache*.db /acd /d %userprofile%\AppData\Localdel IconCache.db /a
Falls Sie noch Windows 7 haben, reichen in der Regel diese beiden Zeilen, aber es macht nichts, wenn Sie die oberen auch eingeben (dann gibts einfach im einen Ordner nichts zu löschen):
cd /d %userprofile%\AppData\Localdel IconCache.db /a
Es kann sein, dass bei der einen oder anderen Datei «Zugriff verweigert» erscheint. In diesem Fall sitzt vielleicht noch eine Anwendung auf der betroffenen IconCache-Datei.
Fertig gelöscht? Im Task-Manager gehts anschliessend via Datei wieder zu Neuen Task ausführen. Tippen Sie explorer.exe ein und drücken Sie Enter, um den Windows-Explorer wieder zu starten.
Wichtig: Sie sollten jetzt Windows unbedingt neu starten.
Wollen Sie Obiges in eine Batch-Datei stecken? Gar kein Problem. Erstellen Sie mit dem Notepad-Editor eine Datei, die Sie z. B. ResetIco.bat nennen. Die Dateiendung .bat ist wichtig. Kopieren Sie folgende Codezeilen hinein:
taskkill /f /im explorer.execd %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorerdel IconCache*.db /acd /d %userprofile%\AppData\Localdel IconCache.db /astart explorer.exe
Speichern Sie die Datei und führen Sie sie aus. Es ist nicht ratsam, das mit Administrator-Rechten zu machen, sonst könnte es eventuell den Icon-Cache des Administrators löschen. Auch wenn Sie die Lösung via Batch-Datei ausführen, empfiehlt sich danach ein Neustart von Windows.
Dritte Variante: ProgrammzuordnungEine andere Problemursache liegt vor, wenn es nur die Symbole eines einzigen Dateitypen betrifft. So könnten zum Beispiel Bilddateien mit Endung .png ein falsches Symbol anzeigen. Oder das Symbol von Word-Dateien erscheint leer, statt das gewohnte Word-Icon zu zeigen. Da helfen die Tipps auf der vorherigen Seite oft nichts.
Die Sache kann aber wieder in Ordnung kommen, indem Sie dem betroffenen Dateitypen einmal eine andere Standardanwendung zuweisen. Meistens entspricht das Symbol einer Datei dem Icon jener Anwendung, in der sie bei einem Doppelklick standardmässig geöffnet wird. Die Idee ist nun, vorübergehend eine andere Standardanwendung festzulegen, worauf Windows dem Dateitypen ein anderes Symbol zuweisen muss.
Gehen Sie so vor: Prüfen Sie, um was für Dateien es sich handelt. Sind es beispielsweise Bilddateien, könnte die Windows-Foto-Anzeige oder IrfanView die «Ausweichanwendung» sein. Sind es Word-Dateien, versuchen Sie es mit dem vorinstallierten WordPad, sind es Excel- oder PowerPoint-Dateien, können Sie vorübergehend auf LibreOffice ausweichen, bei PDF-Dateien können Sie temporär auf den Browser Edge ausweichen. Klicken Sie also mit rechts auf eine der betroffenen Dateien. Wählen Sie im Kontextmenü Öffnen mit/Andere App auswählen.
Aktivieren Sie jetzt zuerst das Kästchen Immer diese App zum Öffnen von (.png/.docx/.pdf)-Dateien verwenden. Erst jetzt klicken Sie auf die Anwendung, die sich vorübergehend für diesen Dateityp zuständig fühlen soll. Die Datei öffnet sich im «Ausweichprogramm». Windows sollte spätestens jetzt die Darstellung des Dateitypen-Symbols ändern.
Zum Schluss ändern Sie es auf genau gleiche Weise wieder zurück: Klicken Sie erneut mit rechts auf eine der betroffenen Dateien und gehen Sie wieder zu Öffnen mit/Andere App verwenden. Haken Sie wieder Immer diese App zum Öffnen von (.png/.docx/.pdf)-Dateien verwenden an und wählen Sie in den angebotenen Apps jene, die Sie als Standard-App für den Dateityp setzen wollen. Nun sollte die Darstellung wieder stimmen.
Falls es dies nicht tut, könnte die Anwendung selbst ein Problem haben. Vielleicht sind deren Symboldateien defekt. Hier kann es helfen, die App via Systemsteuerung/Programme zu reparieren oder neu zu installieren.
Betriffts die Webseiten-Icons im Firefox?
Falls Sie nicht in Windows, sondern im Firefox mit falschen Favicons kämpfen, finden Sie die passenden Tipps hier: Firefox zeigt falsche Webseiten-Symbole bzw. Im Firefox das Neuladen der Favicons erzwingen.
(Ursprung: 24.01.2020, Update für Windows 11 und mit weiteren Tipps 14.06.2022)
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