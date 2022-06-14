Wenn Windows falsche Icons anzeigt

Speichern Sie die Datei und führen Sie sie aus. Es ist nicht ratsam, das mit Administrator-Rechten zu machen, sonst könnte es eventuell den Icon-Cache des Administrators löschen. Auch wenn Sie die Lösung via Batch-Datei ausführen, empfiehlt sich danach ein Neustart von Windows.

Dritte Variante: Programmzuordnung

Eine andere Problemursache liegt vor, wenn es nur die Symbole eines einzigen Dateitypen betrifft. So könnten zum Beispiel Bilddateien mit Endung .png ein falsches Symbol anzeigen. Oder das Symbol von Word-Dateien erscheint leer, statt das gewohnte Word-Icon zu zeigen. Da helfen die Tipps auf der vorherigen Seite oft nichts.

Die Sache kann aber wieder in Ordnung kommen, indem Sie dem betroffenen Dateitypen einmal eine andere Standardanwendung zuweisen. Meistens entspricht das Symbol einer Datei dem Icon jener Anwendung, in der sie bei einem Doppelklick standardmässig geöffnet wird. Die Idee ist nun, vorübergehend eine andere Standardanwendung festzulegen, worauf Windows dem Dateitypen ein anderes Symbol zuweisen muss.

Gehen Sie so vor: Prüfen Sie, um was für Dateien es sich handelt. Sind es beispielsweise Bilddateien, könnte die Windows-Foto-Anzeige oder IrfanView die «Ausweichanwendung» sein. Sind es Word-Dateien, versuchen Sie es mit dem vorinstallierten WordPad, sind es Excel- oder PowerPoint-Dateien, können Sie vorübergehend auf LibreOffice ausweichen, bei PDF-Dateien können Sie temporär auf den Browser Edge ausweichen. Klicken Sie also mit rechts auf eine der betroffenen Dateien. Wählen Sie im Kontextmenü Öffnen mit/Andere App auswählen.