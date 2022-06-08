Windows: Fehlende Taskleisten-Symbole

Auf einem von mir genutzten PC ist Folgendes nun schon zweimal passiert: Nach der Mittagspause habe ich Windows wieder wachgerüttelt und wurde von einer Taskleiste wie im Auftaktbild (oben) in Empfang genommen: Anstelle der meisten angehefteten Symbole waren nur Lücken zu sehen. Ein Drüberfahren per Maus zeigte zwar anhand der aufploppenden Tooltipps, dass die unsichtbaren Symbole wohl trotzdem funktionieren würden, aber dies hat die Symbole nicht neu gezeichnet.

Was tun, wenn man keine Lust auf einen kompletten Windows-Reboot hat?

Lösung: Unter Windows ist der Prozess explorer.exe nicht nur für den Datei-Explorer zuständig, sondern für die allermeisten Bedienelemente, so auch für den Desktop und die Taskleiste. Wenn also etwas davon streikt, hilft ein Neustart des Explorer-Prozesses oft Wunder. Und der geht viel schneller als ein kompletter PC-Neustart!

Drücken Sie hierfür Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) zum Starten des Task-Managers. Klicken Sie allenfalls auf Mehr Details. Im Reiter Prozesse machen Sie den Prozess namens Windows-Explorer ausfindig. Klicken Sie mit rechts drauf und wählen Sie Neu starten. Dies startet nur den Explorer-Prozess neu, nicht den ganzen PC. Die geöffneten Anwendungen laufen dabei einfach nebenher weiter. Nur die vor dem Explorer-Neustart geöffneten Explorer-Fenster müssen Sie anschliessend bei Bedarf erneut öffnen.