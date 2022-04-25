Windows: Fehlersuche mit der Ereignisanzeige

Je nach Systemzustand und installierter Software finden Sie hier einzelne oder viele Ereignisse, die einem von drei Typen bzw. Ebenen zugeordnet sind: Mit Abstand am meisten sind Informationen, gekennzeichnet mit einem blauen «i» in weissem Kreis. Bei diesen handelt es sich um Banalitäten wie erfolgreiche Dienst-Startvorgänge. Spannend könnten hingegen Ereignisse des Typs Warnung (mit gelbem Warndreieck) oder Fehler (weisses Ausrufezeichen in rotem Kreis) sein.

Wichtig: Lassen Sie sich von den zwei letztgenannten nicht zu sehr verunsichern. Ich habe vermutlich – seit es die Ereignisanzeige gibt – noch kein einziges Windows-System angetroffen, das in der Ereignisanzeige nicht mindestens ein paar wiederkehrende Fehler oder Warnungen gezeigt hat. Dies auch bei frisch installierten Systemen, die auf wunderbar funktionierender Hardware liefen.

Wie Ihnen die Ereignisanzeige trotzdem helfen kann, lesen Sie gleich nachfolgend.

Ereignisse anschauen und interpretieren

Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Computer laufe bestens, gibt es keinen besonderen Grund, in der Ereignisanzeige nach Fehlern und Warnungen zu suchen. Erfahrungsgemäss macht man sich damit bloss selbst verrückt, weil man garantiert irgendetwas findet.

Anders sieht es aus, wenn Ihr Windows ein unerwünschtes Verhalten zeigt. Zum Beispiel ein Windows-Explorer, auf den Sie bei jedem Öffnen sehr lange warten müssen oder der sogar abstürzt. Oder unerwartete Neustarts des Systems. Oder häufige Lesefehler beim Öffnen von Dateien.

Klappen Sie die Windows-Protokolle auf und achten Sie besonders in den Unterzweigen Anwendung und System auf Einträge, die als «Fehler» oder «Warnung» etikettiert sind. Wenn Sie «Fehler»-Einträge finden, die vom Zeitstempel her zu Ihren Explorer-Crashes oder zum Auftreten der sonstigen Symptome passen, sind Sie vermutlich auf der richtigen Spur.

Doppelklicken Sie einen Warnung- oder Fehler-Eintrag, der laut Zeitstempel zu Ihrem Problem passt. Im grossen Textfeld könnten Sie nun detaillierte Informationen finden. Zum Beispiel den Namen oder Pfad einer vom Fehler betroffenen Datei, den Namen eines fehlerhaften Moduls oder einer fehlerhaften Anwendung. Dies sind Informationen, die Sie direkt in den Ereignisdetails per Maus markieren und mit Ctrl+C (Strg+C) kopieren können. Fügen Sie diese zum Beispiel in eine Notepad-Textdatei ein. Ebenfalls relevant könnten aus den darunter dargestellten Feldern die Informationen bei «Quelle» sowie bei «Ereignis-ID» sein.