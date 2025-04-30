Die Windows-Festung

Wenn Sie viel unterwegs sind und andere Netzwerke nutzen, können Sie mit wenigen Klicks ihr Netzwerk besser sichern: Schalten Sie beim Profil Privat die Netzwerkerkennung aus. Somit sind Sie zwar im Netzwerk, aber nicht ohne weiteres auffindbar. Dazu geben Sie in Windows 10 unter Start einfach Netzwerkstatus ein, klicken auf Netzwerk- und Freigabecenter und auf Erweiterte Freigabeeinstellungen. Dort im Profil Privat schalten Sie die Netzwerkerkennung aus.

Bei Windows 11 geht das fast genauso. Geben Sie bei Start den Begriff Einstellungen ein, klicken Sie im Statusfenster auf Ethernet und Eigenschaften Privates Netzwerk. Hier wechseln sie zu Öffentliches Netzwerk, Bild 3. Der Wechsel zurück ist genauso einfach.

4. UAC verschärfen

Dank der Benutzerkontensteuerung von Windows (User Account Control, kurz UAC) gibt es seit Windows 10 eine besondere Schutzschicht. Sie erschwert Angreifern die Installation von Software oder die Veränderung von wichtigen Einstellungen. Sobald Sie etwa eine Anwendung installieren, verdunkelt sich der Bildschirm und eine Meldung wird eingeblendet, bei der Sie zustimmen müssen, da Sie der Administrator sind.

Die UAC-Steuerung bietet vier Einstellungen an, wobei in der Regel die dritte von vier Stufen aktiv ist. Bei Stufe 1 gibt es keinen Hinweis, wenn Software installiert oder eine Systemänderung vorgenommen wird. Diese Einstellung ist keinesfalls zu empfehlen.

Die voreingestellte dritte Stufe ist ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit. So wird man als Nutzer immer informiert, wenn Apps Veränderungen am System vornehmen. Allerdings: Wenn ein Angreifer eine Windows-Anwendung übernimmt und etwas verändert, geschieht das im Namen des Administrators – also in Ihrem Namen – und es gibt keine Benachrichtigung im System, der Sie zustimmen müssen.

Unser Tipp: Lassen Sie sich immer informieren und schieben Sie den Einstellungs­regler auf die Stufe 4, also nach ganz oben, Bild 4. Ab sofort informiert Sie das System bei jeder Änderung.