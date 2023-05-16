Die Windows-Fotoanzeige erlaubt kein Editieren

Das Fenster ist völlig leer. Kein Bild, keine Bearbeitungselemente, nichts. Klickt man auf den Zurück-Pfeil, landet man wieder im Betrachtungsmodus. Der Fehler wurde von hunderten Usern via Feedback-Funktion gemeldet. Auch in den Answers-Foren klickten 138 Anwenderinnen und Anwender beim erwähnten Problem auf Ich habe dieselbe Frage.

Mögliche Lösungen

Kein Zurück zur alten Version

Angeblich soll es dem einen oder anderen User geholfen haben, die alte Fotoanzeige-App zu installieren, die jetzt Photos Legacy (Microsoft Fotos-Legacy) heisst. Die meisten wiederum geben zu Protokoll, dass derselbe Fehler auch in dieser App auftritt. Das können wir bestätigen: Der Downgrade nützt nichts. Wenn Sie es trotzdem ausprobieren wollen: Klicken Sie im Windows-Fotoanzeige-Bildbetrachtungsmodus oben aufs Drei-Punkte-Menü und öffnen Sie die Einstellungen. Scrollen Sie ganz herunter und klicken Sie hinter Photos Legacy auf Photos Legacy abrufen. Das öffnet die Legacy-App im Microsoft Store. Klicken Sie auf Herunterladen, wird die App installiert. Sie sieht praktisch gleich aus wie die neue.

Da dieselben Fehler von Microsoft offenbar auch in die Legacy-Version «backported» wurden, empfehlen wir Ihnen stattdessen eine der folgenden Lösungen.

Andere Software verwenden

Wenn es deutschsprachig sein soll, bietet sich als schneller Bildbetrachter die Freeware IrfanView an, die auch ein paar rudimentäre Bearbeitungsfunktionen mitbringt.

Für weitere Bearbeitungsfunktionen ist die auch in Deutsch verfügbare Freeware Paint.NET eine sinnvolle Ergänzung.

Nicht zuletzt gibt es auch XnView MP, der als Bildbetrachter und -verwalter mit einigen Editierfunktionen aufwarten kann. Er ist für Privatgebrauch kostenlos.

Englisch hinzufügen

Offenbar bestehen die Probleme nur bei Verwendung der App auf deutschsprachigen Systemen. Der User «d3skg4m3r» hat in diesem MS-Answers-Beitrag gezeigt, dass es mit Englisch funktioniert. Einfach die englische Sprache (wir haben es mit Erfolg mit Englisch/USA versucht) via Einstellungen/Zeit und Sprache/Sprache und Region hinzufügen und an die oberste Stelle verschieben.