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Gaby Salvisberg
16. Mai 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows: Icon-Schrift auf dem Desktop weiss und unterstrichen

Wenn die Icons auf dem Desktop plötzlich unterstrichen sind, reagieren sie auch anders: Sie öffnen sich schon beim Klick, nicht erst beim Doppelklick. So ändern Sie das.

Einstellung zum Öffnen von Dateien und Desktop-Verknüpfungen

© Quelle: PCtipp.ch

Problem: Unter Windows reagieren Menübefehle, die Taskleiste, Einstellungselemente, Schaltflächen und Links auf einen einzelnen Klick. Wenn Sie hingegen via Windows-Explorer eine Datei öffnen oder auf dem Desktop eine Verknüpfung ausführen möchten, braucht es in der Regel einen Doppelklick. Das ist seit vielen Windows-Versionen so. Aber es lässt sich umstellen. Wir zeigen wo – für jene, die gerne nur noch Einzelklicks hätten, und für jene, bei denen sich die zugehörige Einstellung plötzlich geändert hat. Manchmal ändert auch die Schrift die Farbe von Weiss zu Schwarz oder umgekehrt - woran das liegt, steht im letzten Absatz.

Lösung: Öffnen Sie ein Windows-Explorer-Fenster und gehen darin zu Organisieren/Ordner- und Suchoptionen. Im Reiter Allgemein werfen Sie einen Blick in den Bereich «Auswählen von Elementen». Die Option «Öffnen durch einfachen Klick (Auswählen durch Zeigen)» macht den Doppelklick überflüssig. Die Schrift der Desktop-Icons wird dadurch aber unterstrichen - entweder immer oder jeweils vorübergehend, wenn Sie mit der Maus drauf zeigen. Falls Sie gerne Einzel- statt Doppelklicks hätten, aktivieren Sie die erwähnte Option und entscheiden sich je nach Geschmack für «Symbolunterschriften wie im Browser unterstreichen» oder für «Symbolunterschriften nur beim Zeigen unterstreichen».

Wollen Sie den Doppelklick behalten oder zurückhaben, aktivieren Sie stattdessen «Öffnen durch Doppelklick (Auswählen durch einfachen Klick)». Noch kurz mit OK bestätigen, dann ist die Einstellung geändert.

Einstellung zum Öffnen von Dateien und Desktop-Verknüpfungen

 © Quelle: PCtipp.ch

Jetzt zur Schriftfarbe: Windows greift bei der Icon-Beschriftung standardmässig entweder zur weissen oder zur schwarzen Farbe.

Diese hängt vom gewählten Hintergrundbild ab. Bei einem hellen Hintergrundbild oder einer hellen Hintergrundfarbe verwendet Windows automatisch eine schwarze Schrift - bei einem dunklen Hintergrund neigt es hingegen zu weissen Beschriftungen. (PCtipp-Forum)

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