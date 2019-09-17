Windows Icons

Die zahlreichen Symbole aus der Datei DDORes.dll dürften hauptsächlich für Multimediazwecke sinnvoll sein. Die von Windows 10 sind hübscher. Jene in Windows 7 sind aber sehr ähnlich. Speicherort: C:\Windows\system32\DDORes.dll Hier die ersten 56 Icons aus DDORes.dll
Icons für und rund um den Internet Explorer stecken in der Datei ieframe.dll. Sie ist bei Windows 10 und Windows 7 quasi identisch. Kunststück – Microsoft will den alten Browser ablösen; da steckt man keine Energie mehr in die Neugestaltung der Icons. Hier die ersten im Fenster. Speicherort: C:\Windows\system32\ieframe.dll
Die meisten Icons stecken in imageres.dll. Windows 10 enthält hier sogar ein paar mehr als Windows 7; die sind auch viel hübscher gestaltet. Speicherort: C:\Windows\system32\imageres.dll Hier gehts los mit den Icons in imageres.dll
Eine weitere Quelle für Multimedia-Icons ist mmres.dll. Unter Windows 7 und 10 sind die sehr ähnlich; wie üblich sind jene von Windows 10 etwas hübscher. Leider sind es nur ein paar. Speicherort: C:\Windows\system32\mmres.dll
Ein paar für Netzwerk und WLAN gedachte Symbole gibts in pnidui.dll. Bei Windows 7 diesmal aber mehr. Nutzer von Windows 10 finden in ihrer pnidui.dll allerdings nichts Brauchbares. Speicherort: C:\Windows\system32\pnidui.dll
Die Datei mit den zweitmeisten Icons. Windows 7 und Windows 10 enthalten weitgehend die gleichen Icons. Bei Windows 10 sind jene in der SHELL32.dll deutlich hübscher und wirken moderner. Hier gehts los mit den Icons aus shell32.dll. Speicherort: C:\Windows\system32\SHELL32.dll
Die Datei wmploc.dll enthält einige Icons, die man für Multimedia, Netzwerk und Sicherheit benutzen könnte. Jene von Windows 7 sehen sehr ähnlich aus wie die aus Windows 10. Speicherort: C:\Windows\system32\wmploc.dll Hier die ersten 56 Symbole
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
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