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PCtipp Redaktion
17. Sep 2019

Windows Icons

Die Datei Actioncenter.dll zeigt in Windows 7 ein paar Fähnchenvarianten; dieselbe Datei in Windows 10 bietet genau ein Dreiecksfähnchen.
Speicherort: C:\Windows\system32\actioncenter.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Icons in der Datei cyptui.dll sind in Windows 7 und 10 praktisch identisch. Hier eine Abbildung aus der Windows-10-Variante.
Speicherort: C:\Windows\system32\cryptui.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Die zahlreichen Symbole aus der Datei DDORes.dll dürften hauptsächlich für Multimediazwecke sinnvoll sein. Die von Windows 10 sind hübscher. Jene in Windows 7 sind aber sehr ähnlich.
Speicherort: C:\Windows\system32\DDORes.dll
Hier die ersten 56 Icons aus DDORes.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Hier die zweiten 56 Icons aus DDORes.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Und hier die letzten 35 Icons aus DDORes.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Nur wenige sind in dskquoui.dll enthalten.
Speicherort: C:\Windows\system32\dskquoui.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Bei Windows 7 und Windows 10 sind die Icons aus gameux.dll identisch; in Windows 10 fehlt von diesen nur das mit dem Vorhängeschloss.
Speicherort: C:\Windows\system32\gameux.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Icons für und rund um den Internet Explorer stecken in der Datei ieframe.dll. Sie ist bei Windows 10 und Windows 7 quasi identisch. Kunststück – Microsoft will den alten Browser ablösen; da steckt man keine Energie mehr in die Neugestaltung der Icons. Hier die ersten im Fenster.
Speicherort: C:\Windows\system32\ieframe.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Hier die nächsten Icons in ieframe.dll, die beim Weiterscrollen erscheinen.

 © Quelle: PCtipp.ch

Die meisten Icons stecken in imageres.dll. Windows 10 enthält hier sogar ein paar mehr als Windows 7; die sind auch viel hübscher gestaltet.
Speicherort: C:\Windows\system32\imageres.dll
Hier gehts los mit den Icons in imageres.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Die nächsten Icons aus imageres.dll

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Die nächsten Icons aus imageres.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Die nächsten Icons aus imageres.dll

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Die nächsten Icons aus imageres.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Die nächsten Icons aus imageres.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Die nächsten Icons aus imageres.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Und das sind nun die letzten imageres.dll-Icons

 © Quelle: PCtipp.ch

Eine weitere Quelle für Multimedia-Icons ist mmres.dll. Unter Windows 7 und 10 sind die sehr ähnlich; wie üblich sind jene von Windows 10 etwas hübscher. Leider sind es nur ein paar.
Speicherort: C:\Windows\system32\mmres.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Ein paar für Netzwerk und WLAN gedachte Symbole gibts in pnidui.dll. Bei Windows 7 diesmal aber mehr. Nutzer von Windows 10 finden in ihrer pnidui.dll allerdings nichts Brauchbares.
Speicherort: C:\Windows\system32\pnidui.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Datei mit den zweitmeisten Icons. Windows 7 und Windows 10 enthalten weitgehend die gleichen Icons. Bei Windows 10 sind jene in der SHELL32.dll deutlich hübscher und wirken moderner. Hier gehts los mit den Icons aus shell32.dll.
Speicherort: C:\Windows\system32\SHELL32.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Die nächsten Icons aus shell32.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Die nächsten Icons aus shell32.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Die nächsten Icons aus shell32.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Die nächsten Icons aus shell32.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Und die letzten aus shell32.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Datei wmploc.dll enthält einige Icons, die man für Multimedia, Netzwerk und Sicherheit benutzen könnte. Jene von Windows 7 sehen sehr ähnlich aus wie die aus Windows 10.
Speicherort: C:\Windows\system32\wmploc.dll
Hier die ersten 56 Symbole

 © Quelle: PCtipp.ch

Hier die nächsten Icons aus der wmploc.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Hier die nächsten Icons aus der wmploc.dll

 © Quelle: PCtipp.ch

Und die letzten aus wmploc.dll

 © Quelle: PCtipp.ch
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