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Gaby Salvisberg
27. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Minitipps

Windows: Den Infobereich ohne Maus bedienen

Wer manche der Icons unten rechts im Infobereich häufiger braucht, sollte sich diese Tastenkürzel anschauen.

Für den Zugriff auf Elemente im Infobereich brauchen Sie keine Maus

© (Quelle: PCtipp.ch)

Die einen schenken den Infobereichssymbolen, die beim Klick aufs Winkelsymbol unten rechts in der Taskleiste erscheinen, kaum Beachtung. Doch manche dort untergebrachten Symbole brauchen Sie vielleicht doch etwas häufiger. Mit den folgenden Tipps können Sie sich auch für den Infobereich den Griff zur Maus sparen. Das funktioniert in Windows 10 und Windows 11 gleichermassen.

  • Drücken Sie Windowstaste+B, markiert Windows das Winkelsymbol, über das sich der Infobereich aufklappen lässt, mit einem abgerundeten Rechteck.
  • Drücken Sie in diesem Moment die Leertaste, um den so markierten Bereich aufzuklappen. Das erste von allenfalls mehreren dort anzutreffenden Symbolen ist markiert.
  • Fahren Sie hier einfach per Pfeiltasten aufs gewünschte Element.
  • Ist es eins, das Sie normalerweise durch einen Klick mit der linken (normalen) Maustaste starten, drücken Sie einfach Enter.
  • Wollen Sie vom aktuell markierten Infobereichssymbol stattdessen ein Kontextmenü mit weiteren Optionen sehen, verwenden Sie auf Ihrer Tastatur die Kontextmenü-Taste.

Mittels Windowstaste+B springen Sie zum Infobereichs-Winkel, den Sie über die Leertaste aufklappen, um via Pfeiltasten in den Icons zu navigieren

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipp zum Schluss: Falls die Kontextmenü-Taste auf Ihrer Tastatur fehlt und Sie es mit den Shortcuts auf die Spitze treiben wollen, rufen Sie das Kontextmenü mit Shift+F10 auf. Das funktioniert an jeder Stelle, die ein Kontextmenü bietet.

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