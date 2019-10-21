Windows: Jemand ist noch eingeloggt – aber wer?

Auf einem Windows-PC oder -Notebook verwenden viele Anwender mehrere Benutzerkonten für verschiedene Zwecke. Hauptsächlich natürlich, damit verschiedene Personen den Computer mit individuellen Mailkonten, Passwörtern, Dateien und Einstellungen verwenden können.

Schnell wechseln: Zwischen diesen Konten lässt sich wechseln, ohne sich erst abmelden oder den Computer gar herunterfahren zu müssen. Zum Wechseln klicken Sie auf Start, anschliessend aufs kleine runde Kontobild (meist mit einer Art Spielfiguren-Icon), nun klicken Sie das andere Konto an. Ist es mit Passwort geschützt, müssen Sie dieses Passwort nun eingeben.

Weil es dieses schnelle Wechseln gibt, können zu einem Zeitpunkt tatsächlich mehrere Nutzerkonten gleichzeitig eingeloggt sein – und im Hintergrund noch ungespeicherte Dateien geöffnet haben.

Ist mal ein Neustart oder ein richtiges Herunterfahren fällig, möchte man natürlich wissen, ob von den anderen Nutzerkonten eins eingeloggt ist. Windows meckert zwar beim Versuch, einen Neustart durchzuführen, falls noch jemand eingeloggt ist. Es ist aber nicht in der Lage, klipp und klar zu sagen, ob im anderen Konto Dateien geöffnet sind.