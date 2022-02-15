Windows per Konsole oder Batchfile sperren

Ich habe mir das Sperren des PCs mittels Windowstaste+L schon lange angewöhnt. Drückt man die Tastenkombination, erscheint sofort der Sperrbildschirm, der neugierigen Blicken bloss ein Landschaftsbild oder ähnliches zeigt – und nach einem Knopfdruck präsentiert sich ein Kennwortfeld. Ein Weiterarbeiten ist nur via Kennworteingabe (oder via Windows Hello per PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung) möglich.

Das Problem: Es gibt zwei Situationen, in denen mir die Tastenkombination Windowstaste+L einen Streich spielt. Zum einen habe ich öfter mal eine virtuelle Maschine laufen. Ausserdem steht direkt neben mir meist ein Zweitnotebook, das ich via «Mouse without Borders» von meinem Haupt-PC aus bediene.

Wenn ich nun gezielt nur die virtuelle Maschine oder das Zweitnotebook sperren möchte, führt die Tastenkombination Windowstaste+L dazu, dass auch mein Haupt-PC gesperrt wird. Das ist zwar nicht schlimm, denn ich bin ja schnell wieder eingeloggt. Aber es ist lästig.

Darum brauche ich in der virtuellen Maschine und auf dem Zweitnotebook eine Alternative, um jene gezielt zu sperren.

Lösungsvariante 1: Startmenü

Läuft in der virtuellen Maschine bzw. auf dem Zweitgerät ein Windows, klicken Sie dort auf den Startknopf und Ihren Anmeldenamen. Hier entdecken Sie den Befehl Sperren mit einem kleinen Vorhängeschloss. Klicken Sie diesen an, wird genau dieses Windows gesperrt, ohne auch den Haupt-PC zur Untätigkeit zu verdammen.