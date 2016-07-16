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Gaby Salvisberg
16. Jul 2016
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows: Leeren Ordner in Aufgabenplanung löschen

Manche Programme erstellen in der Windows-Aufgabenplanung neue Ordner. Was ist mit den übrig gebliebenen Ordnern nach Deinstallation einer solchen Software?

Einen Ordner aus der Aufgabenplanung löschen

© Quelle: PCtipp.ch

Sei es eine Antivirensoftware oder seien es vom Hersteller vorinstallierte Systemtools – viele Anwendungen richten im Windows-Aufgabenplaner regelmässige Aufgaben ein. Das kann zum Beispiel ein täglich geplanter Virenscan oder ein wöchentlich geplanter Scan nach neuen Treiberupdates sein.

Wenn Sie die zu den eingetragenen Aufgaben gehörenden Programme deinstallieren, entfernt die Deinstallationsroutine meist auch die zugehörigen Aufgaben aus dem Windows-Aufgabenplaner. Aber die Aufgaben-Ordner bleiben häufig noch drin.

Diese Ordner stören das System aber meist in keiner Weise. Die belegen – wenn überhaupt – Speicherplatz von wenigen Bytes und richten auch sonst keinen Schaden an. Falls Sie aber die Aufgabenplanung selbst öfter benutzen und da drin gerne etwas Ordnung hätten, können Sie die nicht mehr benötigten Ordner löschen.

Unter Windows 7 und Windows 10 geht das wie folgt. Drücken Sie die Windows-Taste, tippen Sie Aufgaben ein und klicken Sie auf die gefundene Aufgabenplanung. Klappen Sie in der linken Spalte die Aufgabenplanungsbibliothek auf. Darin finden Sie die Ordner, die jeder Hersteller für sich und seine Produkte erzeugt. Löschen Sie keine Ordner von Herstellern, von denen Sie noch Produkte im Einsatz haben. Wenn es sich aber um Ordner von bereits deinstallierten Programmen handelt, können Sie die löschen.

Einen Ordner aus der Aufgabenplanung löschen

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie hierfür zuerst einmal mit der normalen (linken) Maustaste auf den Ordner. Warten Sie einige Sekunden ab oder drücken Sie F5, um die Ordneranzeige zu aktualisieren. Wenn darin jetzt doch noch eine Aufgabe auftaucht, klicken Sie sie einmal an und inspizieren Sie die Infos in Reitern wie Allgemein und Aktionen. So können Sie entscheiden, ob die Aufgabe wirklich überflüssig ist.

Kann der Aufgabenordner weg, klicken Sie den Ordner mit Rechts an und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Ordner löschen. Bestätigen Sie noch die Rückfrage, dann ist der Ordner weg. (PCtipp-Forum)

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