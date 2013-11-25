Windows: «Netzwerk 2» umbenennen

Lösung: Im Grunde ist das nur ein «kosmetisches» Problem. Aber es ist so, dass Microsoft die Option zum Ändern des Netzwerknamens sehr gut versteckt hat.

Unter Windows 7 ist die Sache zwar nicht offensichtlich, aber dafür sehr einfach: Klicken Sie unten rechts in der Taskleiste aufs Netzwerksymbol und gehen Sie zu Netzwerk- und Freigabecenter öffnen. Sie können das Netzwerk- und Freigabecenter natürlich auch via Systemsteuerung aufrufen. Was viele nicht wissen: Das Icon direkt links von der Bezeichnung (hier das Bürohaus-Icon neben «Netzwerk 2») ist klickbar!

Nach dem Klick darauf öffnet sich das Fenster, in dem Sie den Namen einfach überschreiben können.