Windows: Offline-Karten herunterladen

Update: Leider ist ein Teil des Artikels mittlerweile veraltet. Dies weil Microsoft seit Juli 2025 die Karten-App nicht mehr unterstützt. Siehe dazu: https://learn.microsoft.com/de-de/windows/whats-new/deprecated-features-resources

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Auf dem kleinen Smartphone-Display sind Landkarten etwas friemelig zu bedienen. Hat man mal so weit hineingezoomt, dass man die Strassen-Details sieht, fehlt einem wieder der Gesamtüberblick. Ein guter Grund, Karten eines Reiseziels oder auch der eigenen Wohngegend nicht nur auf dem Smartphone, sondern auch auf dem Notebook herunterzuladen.

Unter Windows 10 und Windows 11 ist das ganz einfach zu machen.

Lösung: Öffnen Sie Start/Einstellungen/Apps. Hier finden Sie schon Offline-Karten.