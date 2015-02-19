Windows: Ordner mit zufälligen Zeichen und Buchstaben

Lösung: Direkt auf dem Laufwerk C: oder auch auf einer anderen Partition tauchen manchmal aus heiterem Himmel Ordner auf, die vielleicht so oder ähnlich heissen:

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Die Kennzeichen dieser Ordner:

Die zwischen 16 und 32 Zeichen langen Ordnernamen bestehen aus scheinbar zufällig zusammengewürfelten Ziffern und Buchstaben. Wenn Sie genau hinschauen, sind es aber stets Ziffern aus dem hexadezimalen Zahlensystem, das von 1 bis 16 geht, nämlich die Ziffern 0 bis 9 sowie Kleinbuchstaben «a» bis «f», ohne jegliche Sonder- oder Leerzeichen.

Die Ordner liegen nicht zwingend auf der Systempartition C:, sondern meist auf jener, auf der Windows im Moment gerade am meisten Platz findet. Das kann auch eine Backup- oder Datenpartition sein.

Auf dem Laufwerk, das sich Windows dafür vorübergehend ausgesucht hat, liegt jener Ordner aber immer direkt im Wurzelverzeichnis, also direkt in C: oder D:.

Das Erstellungsdatum dieser Ordner fällt immer mit einem Windows-Update zusammen.

Die Ordner enthalten meist DLLs, Logdateien oder sonstige Installationsdateien

Des Rätsels Lösung: In diese Ordner entpackt Windows temporär die heruntergeladenen Update-Files, um sie zu installieren. Und weil Windows eine zufällige Hex-Ziffernfolge generiert, finden Sie üblicherweise nichts Vernünftiges über diese Ordner, wenn Sie sie in Google oder einer anderen Suchmaschine suchen. Denn die Ordner heissen jedes Mal wieder anders.

Sie können die Entstehung und normalerweise auch das Verschwinden dieser Ordner sogar live beobachten. Öffnen Sie am nächsten Patchday einmal per Windows Explorer das Laufwerk C:, vielleicht in separaten Fenstern auch noch andere Festplattenlaufwerke, die Windows für geeignet halten könnte. Starten Sie nun Windows-Update. Der Updateprozess beginnt mit dem Herunterladen der Patches, gefolgt von der Phase, in welcher Windows Update «Installation wird vorbereitet» meldet und einen Wiederherstellungspunkt erzeugt. Bis hierhin ist von diesen Ordnern meist noch nichts zu sehen. Danach beginnt aber die Installationsphase. Irgendwann während dieser Zeit erstellt Windows mindestens einen, meist sogar mehrere solche Ordner und entpackt einige Dateien dort hinein.

Nach erfolgter Installation verschwinden diese Ordner automatisch wieder; genauso sang- und klanglos, wie sie gekommen waren. Oftmals erscheinen sogar danach wieder welche, so lange das Update eben läuft.