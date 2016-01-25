Windows: Outlook-Icon aus Infobereich verschwunden

Es kann vorkommen, dass ein Fehlklick das gelblich-beige Umschlagssymbol aus dem Systemtray bzw. dem Infobereich unten rechts zum Verschwinden bringt. So bekommen Sie es wieder zurück - und können auch weitere Icons anpassen.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Outlook gestartet ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten rechts auf die Uhr. Gehen Sie zu Benachrichtigungssymbole anpassen.