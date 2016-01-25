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Gaby Salvisberg
25. Jan 2016
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows: Outlook-Icon aus Infobereich verschwunden

Hoppla, das Briefumschlags-Symbol ist plötzlich aus dem Systemtray bzw. Infobereich unten rechts verschwunden. Wie kommt es dort wieder hin?

Diese Icons können Sie auch direkt in der Leiste einblenden lassen

© Quelle: PCtipp.ch

Es kann vorkommen, dass ein Fehlklick das gelblich-beige Umschlagssymbol aus dem Systemtray bzw. dem Infobereich unten rechts zum Verschwinden bringt. So bekommen Sie es wieder zurück - und können auch weitere Icons anpassen.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Outlook gestartet ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten rechts auf die Uhr. Gehen Sie zu Benachrichtigungssymbole anpassen.

Diese Icons können Sie auch direkt in der Leiste einblenden lassen

 © Quelle: PCtipp.ch

Unter Windows 7 wählen Sie beim Outlook-Eintrag mit dem gelben Umschlag-Icon die Option «Symbol und Benachrichtigungen anzeigen». Auf diesem Weg bekommen Sie übrigens auch andere Icons wieder eingeblendet, falls Sie etwa das Akku-Symbol oder jenes zum Messenger dauerhaft sehen wollen.

Wählen Sie, wie Sie die Icons haben wollen

 © Quelle: PCtipp.ch

Unter Windows 10 funktioniert es ähnlich. Nach dem Rechtsklick auf die Uhr und der Wahl von Benachrichtigungssymbole anpassen gelangen Sie zu einem grösseren Einstellungsdialog. Klicken Sie darin auf den Link Symbole für die Anzeige auf der Taskleiste auswählen. Schalten Sie hier die Icons für die gewünschten Programme ein oder aus.

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