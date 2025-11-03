Windows: Partitionsstil in der Datenträgerverwaltung einblenden

Ob Ihre Windows-Festplatten GPT oder MBR als Partitionsstil verwenden, ist von grosser Relevanz, ...

wenn Sie Secure Boot verwenden wollen

wenn Sie mehr als vier Partitionen benutzen wollen, ohne das Gefummel mit der erweiterten Partition

wenn Sie mit Laufwerken von 2 Terabytes oder grösser arbeiten wollen

Vielleicht sind Sie bei der Suche nach Praxisinformationen über den Partitionsstil auf den Artikel «Windows: von MBR zu GPT konvertieren» gestossen. Darin erklären wir, was es mit diesem ominösen Partitionsstil auf sich hat. Er stammt zwar aus dem Jahr 2017 und wurde anhand von Windows 10 verfasst. Er hat aber auch unter Windows 11 noch seine Gültigkeit.

Auf der zweiten Seite finden Sie einen Screenshot, der in der Datenträgerverwaltung praktischerweise eine Spalte namens Partitionsstil anzeigt. Damit sehen Sie direkt, welche Partition welchen Stil verwendet. Ohne diese Spalte müssten Sie im unteren Teil jeden physischen Datenträger rechtsklicken, dessen Eigenschaften öffnen und den Partitionsstil im Reiter Volumes nachschlagen.

So blenden Sie die Spalte Partitionsstil ein

Entweder klicken Sie auf Start, tippen Datenträger ein und klicken auf Festplattenpartitionen erstellen und formatieren. Alternativ drücken Sie Windowstaste+R, tippen diskmgmt.msc ein und drücken Enter. Die Datenträgerverwaltung öffnet sich.

Lösung: Falls in Ihrer Datenträgerverwaltung oben die Spalte Partitionsstil fehlt, klicken Sie auf Ansicht/Anzeige oben/Datenträgerliste.

Die Darstellung im oberen Bereich ändert sich. Jetzt sehen Sie nicht nur die Schnittstellen, an denen Ihre Disks hängen (hier zum Beispiel NVMe und USB), sondern auch die Spalte Partitionsstil. In unserem Beispiel verwenden beide Disks bereits GPT.