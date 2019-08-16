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Florian Bodoky
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Gaby Salvisberg
16. Aug 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows: PC schneller herunterfahren

So können Sie den Rechner sofort über eine Verknüpfung herunterfahren. Klappt in Windows 7 bis Windows 10.

Tippen Sie den Pfad direkt inklusive Schaltern (/s /t 0) ins Speicherort-Feld ein

© Quelle: PCtipp.ch

So können Sie den PC mit einer Verknüpfung herunterfahren, ohne sich durch das Startmenü klicken zu müssen. 

Das Erzeugen der Verknüpfung ist ganz einfach:

  1. Führen Sie einen Rechtsklick auf den Desktop aus.
  2. Wählen Sie Neu/Verknüpfung aus.
  3. Im Feld für den «Speicherort» tippen Sie gleich den ganzen Pfad ein:

    %windir%\system32\shutdown.exe /s /t 0

    Hinweis: Leerzeichen gibts nur je eins vor /s, /t und 0. Klicken Sie nun auf Weiter.

Tippen Sie den Pfad direkt inklusive Schaltern (/s /t 0) ins Speicherort-Feld ein

 © Quelle: PCtipp.ch

  • Benennen Sie die Verknüpfung sinnvoll (z.B. Herunterfahren) und führen Sie den Verknüpfungsassistenten zu Ende.

    • Schöneres Symbol: Nun soll das Ganze noch ein besseres Icon erhalten. Klicken Sie mit rechts auf die soeben erstellte Verknüpfung und öffnen Sie die Eigenschaften. Im Reiter Verknüpfung gehts zu Anderes Symbol. Zunächst erscheint noch eine Art Fehlermeldung, weil die Datei shutdown.exe keine eigenen Icons mitbringt. Das macht aber gar nichts.

    Wenn Sie das Symbol ändern wollen, erscheint zunächst eine Fehlermeldung

     © Quelle: PCtipp.ch

    Möglicherweise öffnet Windows hier nun automatisch die Datei Windows\System32\SHELL32.dll, die ein paar Icons enthält, auch eines, das sich für eine Herunterfahren-Verknüpfung eignet. Soll es ein anderes Symbol sein, klicken Sie hinter dem Feld «Nach Symbolen in dieser Datei suchen» auf Durchsuchen.

    Navigieren Sie zur Datei imageres.dll, die viele hübsche Icons bietet

     © Quelle: PCtipp.ch

    Navigieren Sie zu dieser Datei Windows\System32\imageres.dll, die eine Vielzahl Icons enthält.

    Hier zum Beispiel auch eins, das ein wenig wie ein Schnell-Ausschalten-Knopf aussieht

     © Quelle: PCtipp.ch

    Tipps: Sie können das Icon in die Taskleiste ziehen, damit es immer erreichbar ist. Danach können Sie das Exemplar auf dem Desktop löschen – das in der Taskleiste wird davon nicht tangiert.

    Geht es nicht ums Herunterfahren, sondern um den Ruhezustand? Lesen Sie diesen Tipp: Windows per Verknüpfung in den Ruhezustand schicken.

    Update 16.8.2019: Ändern von Icons hinzugefügt sowie Infos an Windows 10 angepasst.

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