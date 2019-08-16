Windows: PC schneller herunterfahren

Tipps: Sie können das Icon in die Taskleiste ziehen, damit es immer erreichbar ist. Danach können Sie das Exemplar auf dem Desktop löschen – das in der Taskleiste wird davon nicht tangiert.

Geht es nicht ums Herunterfahren, sondern um den Ruhezustand? Lesen Sie diesen Tipp: Windows per Verknüpfung in den Ruhezustand schicken.

Update 16.8.2019: Ändern von Icons hinzugefügt sowie Infos an Windows 10 angepasst.