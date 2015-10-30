30. Okt 2015
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows-Produkt-Key entfernen
So können Sie den Produkt-Key von Windows von Ihrem System entfernen.
Wenn ein PC mit noch installiertem Windows weitergegeben werden soll, ist es sinnvoll, den Windows-Lizenzschlüssel aus dem System zu entfernen. So können Sie Missbrauch verhindern.
Hinweis: Für diesen Workaround benötigen Sie Admin-Rechte.
- Geben Sie den Begriff cmd ins Windows-Suchfeld ein.
- Nun öffnet sich die Eingabeaufforderung. Geben Sie den Parametter slmgr.vbs /upk ein.
- Nun wird der Lizenz-Key aus dem System entfernt. Vorsicht: Die Operation wird ohne nochmalige Nachfrage ausgeführt!
- Überprüfen Sie, ob der Vorgang erfolgreich war, indem Sie die Parameter slmgr.vbs /dlv eingeben. Es sollten keine Informationen zum Lizenzstatus mehr verfügbar sein.
Kommentare