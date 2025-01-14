Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
14. Jan 2025
Lesedauer 3 Min.

Stecker ziehen?

Der Windows-Sandbox das Netzwerk entziehen

Verwenden Sie manchmal die Windows-Sandbox? Je nach Situation kann es sinnvoll sein, darin vorübergehend den Netzwerk- und Internetzugriff abzuschalten.
© (Quelle: Montage PCtipp.ch)

Die Sandbox ist eine Art virtueller PC auf einem richtigen PC. Darin lassen sich auch Webseiten aufrufen oder Programme ausführen, die Sie sich auf Ihrem «richtigen» PC nicht anzufassen trauen.

Ein zweifelhaftes Programm oder eine dubiose Webadresse sollte man natürlich gar nicht öffnen! Aber wenn es schon unbedingt sein muss, dann auf jeden Fall lieber in der Sandbox. Sobald man diese beendet, vergisst sie alles, was gewesen ist.

Die Windows-Sandbox haben wir Ihnen in «Sicherheitstipps für Windows 10» schon vorletztes Jahr vorgestellt. Sie funktioniert unter Windows 11 noch gleich. Und auch hier gilt: Sie ist nicht in Home-Versionen von Windows 11 anzutreffen, sondern nur in Pro- und Enterprise-Versionen.

Sandbox-Netzwerk kappen

Es kann nun Fälle geben, in denen man der Sandbox den Netzwerk- bzw. Internetzugriff entziehen möchte. Vielleicht, um herauszufinden, ob eine Webapp wie Photopea.com tatsächlich ausschliesslich lokal arbeitet, sobald man sie mal geladen hat. Oder um zu verhindern, dass ein in einem Programm versteckter Trojaner «nachhause telefoniert».

Lösung: Laden Sie in der Sandbox die Webseite, die Sie interessiert oder kopieren Sie die Anwendung hinein, die Sie darin starten wollen. Öffnen Sie innerhalb der Sandbox den Geräte-Manager. Da die Sandbox Englisch spricht, suchen Sie via Startmenü nach Device und öffnen den Device Manager. Klappen Sie Network adapters auf. Klicken Sie mit rechts auf Microsoft Hyper-V Network Adapter und wählen Sie im Kontextmenü Disable device (für Gerät deaktivieren). Bestätigen Sie die Rückfrage.

So deaktivieren Sie innerhalb der Sandbox die Netzwerkverbindung

 © Quelle: PCtipp.ch

Schon ist die Verbindung getrennt. Sie erkennen dies erstens am Weltkugelsymbol mit dem Verbots-Icon im Infobereich der Sandbox. Zweitens können Sie probehalber Edge starten und eine Google- oder sonstige Suche probieren. Jene wird Ihnen mitteilen: «You're not connected» (Sie sind nicht verbunden).

Erfolg, Ihre Sandbox ist offline

 © Quelle: PCtipp.ch

Falls Sie die Netzwerkverbindung der Sandbox wieder aktivieren wollen, klicken Sie wieder mit rechts auf Microsoft Hyper-V Network Adapter und wählen Enable device. Alternativ schliessen Sie die Sandbox übers X oben rechts. Sie setzt sich damit vollständig zurück. Wenn Sie sie wieder starten, ist der Netzwerkzugriff wieder da.

Kommentare

Windows Windows 10 Windows 11 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare