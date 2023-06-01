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Gaby Salvisberg
1. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.

PrintScreen/Druck

Windows: Das Snipping Tool drängelt sich wieder vor

Ganz gewohnheitsmässig greifen Sie zur Druck- oder PrintScreen-Taste, um Ihre Bildschirmanzeige zu knipsen. Doch jetzt drängelt sich damit wieder das Windows Snipping Tool vor. So schalten Sie das ab.

Beim Drücken der PrintScreen- bzw. Drucktaste erscheint (neuerdings wieder) das Snipping Tool

© (Quelle: PCtipp.ch)

Gerade gestern ist es mir selbst passiert. Ich drückte wie üblich die PrintScreen-Taste, um den Screenshot eines Excel-Fensters inklusive geöffneter Dialogbox zu erstellen. Doch statt diesen dezent in die Zwischenablage zu stecken, aus der ich es in Paint abrufen wollte, rief der Tastendrücker das Windows Snipping Tool auf den Plan.

Das Snipping Tool mag für manche Zwecke in Ordnung sein. Aber mir kommt es in die Quere. Ausserdem legt es die Bilder auch immer noch (und für mich nutzlos) in einem Ordner wie C:\Benutzer\IhrName\Bilder\Screenshots ab, aus dem ich die Bilder dann löschen muss, da ich für jeden Artikel einen separaten Ordner verwende.

Geht es Ihnen auch so – und wollen Sie die mittels PrintScreen-Taste geknipsten Bilder weiterhin vorerst nur in der Zwischenablage haben?

Lösung: Öffnen Sie via Start die Einstellungen. Darin gehts via Barrierefreiheit im Bereich «Interaktion» zu Tastatur. Schalten Sie diese Einstellung auf Aus: Verwenden Sie die Drucktaste, um das Snipping Tool zu öffnen.

Ich vermute, dass diese Einstellung mit einem kürzlich (Mai 2023) installierten Windows-Update umgeschaltet wurde.

Hier finden Sie die Einstellung, damit das Snipping Tool sich bei PrintScreen-Benutzung nicht automatisch öffnet

 © Quelle: PCtipp.ch

Hinweis: Auch wenn Sie die erwähnte Einstellung auf Aus setzen, können Sie das Snipping Tool bei Bedarf via Startmenü öffnen.

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