Windows: Spalte mit den Laufwerken und Ordnern fehlt

Beim Öffnen des Windows- bzw. Datei-Explorers sind Sie es sich gewöhnt, links eine Spalte vorzufinden, die nebst «Dieser PC» auch Ordner, Bibliotheken und Laufwerke anzeigt. Doch nach einem Fehlklick ist diese Spalte verschwunden.

Lösung: So schnell Sie diese Spalte wegen eines unglücklichen Klicks losgeworden sind, so schnell bekommen Sie diese aber auch wieder zurück. In Windows 10 und 11 geht es leicht unterschiedlich.

In Windows 11 öffnen Sie oben das Menü Anzeigen. Via Einblenden klicken Sie auf Navigationsbereich.