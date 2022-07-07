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Gaby Salvisberg
7. Jul 2022
Lesedauer 2 Min.

Verklickt?

Windows: Spalte mit den Laufwerken und Ordnern fehlt

Irgendetwas haben Sie angeklickt. Und im Windows-Explorer ist plötzlich die linke Spalte mit den Ordnern, Bibliotheken und Laufwerken verschwunden. Keine Panik, Hilfe naht.

Nanu, wo ist denn die linke Spalte mit dem Navigationsbereich hingekommen?

© (Quelle: PCtipp.ch)

Beim Öffnen des Windows- bzw. Datei-Explorers sind Sie es sich gewöhnt, links eine Spalte vorzufinden, die nebst «Dieser PC» auch Ordner, Bibliotheken und Laufwerke anzeigt. Doch nach einem Fehlklick ist diese Spalte verschwunden.

Lösung: So schnell Sie diese Spalte wegen eines unglücklichen Klicks losgeworden sind, so schnell bekommen Sie diese aber auch wieder zurück. In Windows 10 und 11 geht es leicht unterschiedlich.

In Windows 11 öffnen Sie oben das Menü Anzeigen. Via Einblenden klicken Sie auf Navigationsbereich.

Via Anzeigen/Einblenden fügen Sie den Navigationsbereich in Windows 11 wieder hinzu

 © Quelle: PCtipp.ch

Und schon sind Schnellzugriff, Dieser PC und die weiteren vermissten Elemente wieder da.

Schon ist der Navigationsbereich zurück

 © Quelle: PCtipp.ch

In Windows 10 öffnen Sie im Explorer den Reiter Ansicht. Klappen Sie Navigationsbereich auf und aktivieren Sie darin Navigationsbereich.

Via Ansicht/Navigationsbereich klicken Sie auf Navigationsbereich

 © Quelle: PCtipp.ch

Schon erscheint er wieder. Ob Sie die drei anderen Punkte im Navigationsbereich-Menü ebenfalls aktivieren wollen, steht Ihnen frei. (PCtipp-Forum)

Da ist er ja wieder, der Navigationsbereich mit dem Schnellzugriff, «Dieser PC» usw.

 © Quelle: PCtipp.ch

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