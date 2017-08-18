Windows-Sprunglisten erweitern und Daten sichern

Wenn Sie in Programmen wie Word oder Excel Dateien öffnen oder in Webbrowsern Seiten direkt ansurfen, landen die Dateinamen oder Webadressen in den Sprunglisten (Jump Lists) der jeweiligen Programme. Die finden Sie jeweils mit einem Rechtsklick aufs Programmsymbol in der Windows-Taskleiste.

Es erscheinen pro Anwendung standardmässig die darin zehn zuletzt benutzten Dateien sowie unter «Angeheftet» jene, die Sie dort über den Klick aufs Stecknadelsymbol fixiert haben.

Mehr als zehn Einträge: Soll Windows sich pro Programm mehr als zehn zuletzt benutzte Dateien merken? Öffnen Sie den Registry-Editor, indem Sie Windowstaste+R drücken, regedit eintippen und Enter drücken. Navigieren Sie im linken Fensterbereich durch Ausklappen der Zweige zu diesem Zweig und klicken Sie ihn an:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft

\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Machen Sie in der rechten Fensterhälfte einen Rechtsklick auf eine freie Stelle und wählen Sie im Kontextmenü Neu/DWORD-Wert (32 Bit). Benennen Sie ihn exakt JumpListItems_Maximum und drücken Sie Enter. Doppelklicken Sie den soeben erstellten Eintrag und schalten Sie bei «Basis» auf «Dezimal» um. Tippen Sie jetzt die gewünschte Zahl der Einträge ein, zum Beispiel 20.