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Florian Bodoky
6. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows-Suche: Dateitypen ausschliessen

Liefert Windows immer viele nutzlose Suchergebnisse? Schliessen Sie gewisse Dateitypen von der Suche aus!
Die Indizierungsoptionen mit den Dateitypen

So wird die Suche verfeinert

© Quelle: PCtipp.ch

Die wenigsten Leute suchen nach bestimmten Dateitypen, sondern geben einfach mal einen Dateinamen ein. Mit dem folgenden Tipp lässt sich verhindern, dass z. B. irgendwelche kryptischen Systemdateien dabei rauskommen.

So wird die Suche verfeinert

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Klicken Sie auf das Lupen-Icon in der Taskleiste oder drücken Sie die Windowstaste. Geben Sie Indizierungsoptionen in die Suchleiste ein. Öffnen Sie die gefundene Einstellungs-App.
  2. Im Fenster Indizierungsoptionen klicken Sie auf Erweitert.
  3. Wechseln Sie in den Reiter Dateitypen.
  4. Deaktivieren Sie die Dateiendungen, die nicht mehr in den Suchergebnissen erscheinen sollen. 
  5. Klicken Sie auf OK, danach auf Schliessen.
  6. Starten Sie den PC neu.

Hinweis: Diese Einstellung ist dauerhaft und muss manuell rückgängig gemacht werden.

Dieser Artikel stammt von 2019 und wurde für Windows 11 aktualisiert.

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