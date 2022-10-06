Windows-Suche: Dateitypen ausschliessen

Klicken Sie auf das Lupen-Icon in der Taskleiste oder drücken Sie die Windowstaste. Geben Sie Indizierungsoptionen in die Suchleiste ein. Öffnen Sie die gefundene Einstellungs-App. Im Fenster Indizierungsoptionen klicken Sie auf Erweitert. Wechseln Sie in den Reiter Dateitypen. Deaktivieren Sie die Dateiendungen, die nicht mehr in den Suchergebnissen erscheinen sollen. Klicken Sie auf OK, danach auf Schliessen. Starten Sie den PC neu.

Hinweis: Diese Einstellung ist dauerhaft und muss manuell rückgängig gemacht werden.

Dieser Artikel stammt von 2019 und wurde für Windows 11 aktualisiert.