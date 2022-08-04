Windows: Suchhighlights und Punktesammelei abstellen

Unter Windows 10 und Windows 11 baut Microsoft immer neue Elemente ein, die primär dem Konzern selbst, aber kaum der Nutzergemeinde etwas bringen. Stattdessen lenken solche Elemente von dem ab, was man am Computer eigentlich gerne tun würde.

Diesmal gehts um die nutzlosen «Suchhighlights» und um die «Rewards», mit denen Microsoft die Usergemeinde dazu anspornen will, möglichst viel von dem zu tun, was Geld in Microsofts Kassen spült.

Seien wir ehrlich: Eine sich ständig ohne Zutun des Nutzers verändernde Bedienoberfläche und dauernd auftauchende neue Elemente und Benachrichtigungen lenken ab. Ausserdem kann es der Performance eines Systems nicht dienlich sein, wenn jenes laufend damit beschäftigt ist, im Hintergrund neue Inhalte für die ganzen Microsoft'schen Werbeformate zu ziehen und Daten zu sammeln, um daraus Punkte zu berechnen.

Beides lässt sich aber abschalten. Zumindest jetzt noch!

Die Suchhighlights loswerden

Wird das Suchfeld in der Taskleiste breit dargestellt, fügt Microsoft darin eine kleine bunte Zeichnung ein. Beim Klick entfaltet sich ein Suchmenü mit buntem Bing-Bild. Der Auftakt-Screenshot auf der vorherigen Seite stammt aus Windows 10.

So gehts in Windows 10: Klicken Sie mit rechts auf die Taskleiste. Im Kontextmenü führen Sie den Mauszeiger zum Untermenü Suchen. Deaktivieren Sie darin die Option Suchhighlights anzeigen.