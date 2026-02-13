Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
13. Feb 2026
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

Windows-Trick: Text «Verknüpfung» in Verknüpfungen unterbinden

Neue Verknüpfungen tragen im Dateinamen stets den Zusatz «- Verknüpfung» oder «Verknüpfung mit». Diesen überflüssigen Zusatztext werden Sie mit einem Trick los.
Screenshot Textdatei-Verknüpfung mit durchgestrichenem Verknüpfungstext

Am Pfeil ist die Verknüpfung schon als solche zu erkennen; da brauchts keinen Text «- Verknüpfung» im Dateinamen

© Quelle: PCtipp.ch

Problem: Wenn Sie von einer Datei, einem Ordner oder einer Anwendung eine Verknüpfung erstellen, heisst diese standardmässig immer zunächst ungefähr «Dateiname - Verknüpfung». Dass es sich um eine Verknüpfung handelt, sehen Sie aber schon am Verknüpfungspfeil. Der zusätzliche Hinweis im Namen der Verknüpfung ist also nicht nötig. 

Natürlich könnten Sie jede neu erstellte Verknüpfung manuell umbenennen: F2 drücken, den Text « - Verknüpfung» entfernen, und Enter drücken. Aber wer oft Verknüpfungen erstellt, möchte vielleicht, dass der überflüssige Text schon gar nicht erst erscheint. So könnten Sie sich das dauernde Umbenennen sparen.

Lösung: Für diesen Trick tauchen wir wieder einmal in die Untiefen der Registry ein. Drücken Sie hierfür die Tastenkombination Windowstaste+R, tippen Sie regedit ein und drücken Sie Enter. Es öffnet sich der Registrierungs-Editor. Bitte seien Sie hier sehr vorsichtig und ändern Sie nichts, ohne genau zu wissen, was Sie tun! Navigieren Sie in der linken Spalte durch Ausklappen der Zweige zu diesem Pfad:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Hier ist der Registry-Eintrag zu finden. Ersetzen Sie z.B. 16 00 00 00 durch 00 00 00 00

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie den Unterzweig «Explorer» an, damit Sie in der rechten Fensterhälfte seine Einträge sehen. Doppelklicken Sie in der rechten Fensterhälfte den Eintrag «link». Leeren Sie dessen Werte mittels Delete-Taste (Lösch) und tippen Sie stattdessen acht Nullen ein (00 00 00 00). Klicken Sie auf OK. Damit die Änderung in Kraft tritt, müssen Sie sich von Windows einmal kurz ab- und wieder anmelden oder Windows einmal neu starten. Oder aber:

Geheimtipp: Es reicht hier anstelle eines zeitraubenden Neustarts übrigens auch, nur den Explorer-Prozess neu zu starten. Öffnen Sie mit Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) den Task-Manager. Im Reiter Prozesse klicken Sie mit rechts auf den Eintrag Windows-Explorer und wählen im Kontextmenü Neu starten. Jetzt verschwinden bloss die Explorerfenster und ganz kurz die Taskleiste. Schon ist der «kleine Neustart» erledigt.

Die Änderung betrifft nur das aktuell eingeloggte Benutzerkonto. Soll der Text «Verknüpfung» auch unter anderen Benutzerkonten Ihres PCs nicht mehr automatisch erscheinen, dann müssen Sie sich unter diesen einmal einloggen und die Änderung dort ebenfalls vornehmen.

Obiges gilt übrigens für alle Windows-Versionen von Windows XP bis und mit Windows 11. Das heisst, dass der Eintrag «00 00 00 00» auf all diesen Windows-Versionen fürs Ausbleiben des Verknüpfungstextes sorgt.

Wichtig: Die bestehenden Verknüpfungen behalten ihren Namen. Die müssten Sie noch von Hand umbenennen. Wenn Sie neue Verknüpfungen erstellen, wird deren Name aber nicht mehr «Verknüpfung» enthalten.

Einstellungen zurücksetzen • Importierbare Reg-Datei

Einstellungen zurücksetzen

Nur falls Sie die Einstellung eines Tages wieder zurück haben wollen, kommt es auf Ihre Windows-Version an. Öffnen Sie in diesem Fall wieder den Registry-Editor und den vorhin erwähnten Eintrag namens «link». Ersetzen Sie den Wert 00 00 00 00 nun wieder durch den Standardwert Ihres Betriebssystems. Das wären:

Unter Windows XP: 28 00 00 00

Unter Windows Vista (ohne Service Pack): 16 00 00 00

Unter Windows Vista ab Service Pack 1: 1e 00 00 00

Unter Windows 7: 17 00 00 00

Unter Windows 8: 18 00 00 00

Unter Windows 10: 16 00 00 00

Unter Windows 11: 16 00 00 00

Importierbare Reg-Datei

Hier noch der Text für eine einfach importierbare Reg-Datei.

Öffnen Sie den Notepad-Editor. Kopieren Sie folgende fünf Zeilen (drei Codezeilen und je eine Leerzeile als zweite Zeile sowie am Schluss) und fügen Sie diese in den Notepad-Editor ein.

Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]"link"=hex:00,00,00,00

Gehen Sie zu Datei/Speichern, wählen Sie beim Dateityp «Alle Dateien (*.*)», greifen Sie beim Speicherort z. B. zum Desktop und wählen Sie einen Namen mit Datei-Endung .reg, beispielsweise linktext.reg. Danach können Sie den Texteditor schliessen und die Datei linktext.reg auf dem Desktop doppelklicken. Bestätigen Sie das Zusammenführen, dann ist der Wert geändert. Auch in diesem Fall müssen Sie sich mindestens einmal von Ihrem Benutzer-Konto abmelden (oder den PC bzw. Windows-Explorer neu starten), damit Windows die Änderung übernimmt. Die .reg-Datei können Sie löschen oder für andere PCs aufbewahren.

(Update 17.06.2022 – jetzt inkl. Windows 11)

Inhalt

Kommentare

Windows Windows 10 Windows 11 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare