Windows-Trick: Text «Verknüpfung» in Verknüpfungen unterbinden

Klicken Sie den Unterzweig «Explorer» an, damit Sie in der rechten Fensterhälfte seine Einträge sehen. Doppelklicken Sie in der rechten Fensterhälfte den Eintrag «link». Leeren Sie dessen Werte mittels Delete-Taste (Lösch) und tippen Sie stattdessen acht Nullen ein (00 00 00 00). Klicken Sie auf OK. Damit die Änderung in Kraft tritt, müssen Sie sich von Windows einmal kurz ab- und wieder anmelden oder Windows einmal neu starten. Oder aber:

Geheimtipp: Es reicht hier anstelle eines zeitraubenden Neustarts übrigens auch, nur den Explorer-Prozess neu zu starten. Öffnen Sie mit Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) den Task-Manager. Im Reiter Prozesse klicken Sie mit rechts auf den Eintrag Windows-Explorer und wählen im Kontextmenü Neu starten. Jetzt verschwinden bloss die Explorerfenster und ganz kurz die Taskleiste. Schon ist der «kleine Neustart» erledigt.

Die Änderung betrifft nur das aktuell eingeloggte Benutzerkonto. Soll der Text «Verknüpfung» auch unter anderen Benutzerkonten Ihres PCs nicht mehr automatisch erscheinen, dann müssen Sie sich unter diesen einmal einloggen und die Änderung dort ebenfalls vornehmen.

Obiges gilt übrigens für alle Windows-Versionen von Windows XP bis und mit Windows 11. Das heisst, dass der Eintrag «00 00 00 00» auf all diesen Windows-Versionen fürs Ausbleiben des Verknüpfungstextes sorgt.

Wichtig: Die bestehenden Verknüpfungen behalten ihren Namen. Die müssten Sie noch von Hand umbenennen. Wenn Sie neue Verknüpfungen erstellen, wird deren Name aber nicht mehr «Verknüpfung» enthalten.

Einstellungen zurücksetzen

Nur falls Sie die Einstellung eines Tages wieder zurück haben wollen, kommt es auf Ihre Windows-Version an. Öffnen Sie in diesem Fall wieder den Registry-Editor und den vorhin erwähnten Eintrag namens «link». Ersetzen Sie den Wert 00 00 00 00 nun wieder durch den Standardwert Ihres Betriebssystems. Das wären:

Unter Windows XP: 28 00 00 00

Unter Windows Vista (ohne Service Pack): 16 00 00 00

Unter Windows Vista ab Service Pack 1: 1e 00 00 00

Unter Windows 7: 17 00 00 00

Unter Windows 8: 18 00 00 00

Unter Windows 10: 16 00 00 00

Unter Windows 11: 16 00 00 00

Hier noch der Text für eine einfach importierbare Reg-Datei.

Öffnen Sie den Notepad-Editor. Kopieren Sie folgende fünf Zeilen (drei Codezeilen und je eine Leerzeile als zweite Zeile sowie am Schluss) und fügen Sie diese in den Notepad-Editor ein.