Windows: Verdächtige Exe-Dateien entlarven

Erste Schritte: Laden Sie sich das Microsoft-Tool Sigcheck (Englisch, kostenlos) herunter. Navigieren Sie mittels Kommandozeilen-Prompt (CMD) zum Verzeichnis, in dem die ausführbare sigcheck-Datei entpackt ist.

Beispiel: Wollen Sie das ganze Windows-Verzeichnis nach ungeprüften Programmdateien durchforsten, lautet die Eingabe:

sigcheck -e -u c:\windows

Wobei das Tool mit dem Parameter -e nur ausführbare Dateien überprüft, während der Schalter -u zusätzlich nach sämtlichen unsignierten Dateien scannt.

Lautet das Suchresultat «No matching files were found», können Sie sich in Sicherheit wägen.

Eine ganze Liste mit allen möglichen Parametern finden Sie auf der Herstellerseite.

Der Artikel wurde am 23.08.2022 aktualisiert.