Windows: Verknüpfung mit Befehl für direkten Standby-Modus

Sie können auf dem Desktop eine Verknüpfung erstellen, die Sie bei Bedarf doppelklicken, um den Rechner in den Ruhemodus zu schicken. Klicken Sie mit rechts auf den Desktop und gehen Sie zu Neu/Verknüpfung.

Nun kommt es darauf an, welchen «Ruhemodus» Sie genau meinen.

Es gibt den Ruhezustand ( Suspend to Disk ), der den aktuellen Systemzustand auf die Festplatte schreibt und das Gerät danach ausschaltet. Das bedeutet, dass der Computer dann auch ohne Strom bleiben darf.

), der den aktuellen Systemzustand auf die Festplatte schreibt und das Gerät danach ausschaltet. Das bedeutet, dass der Computer dann auch ohne Strom bleiben darf. Und es gibt «Energiesparen» (Suspend to RAM), welches den Systemzustand ins RAM schreibt und das Gerät in einen Sparmodus versetzt. In diesem Zustand sollten Sie das Gerät nicht vom Strom trennen, denn es benötigt Strom fürs Aufrechterhalten der Daten im Arbeitsspeicher.

Für «Suspend to Disk» können Sie eine dieser beiden Befehlszeilen benutzen, denn die bewirken unter Windows 10 dasselbe:

Am kürzesten wäre: shutdown /h

Alternativ ginge auch dies:

%windir%\system32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState

Für den Energiesparmodus «Suspend to RAM» hingegen müsste es diese Zeile sein:

%windir%\system32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Standby