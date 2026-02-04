Windows verweigert Zugriff auf meine Daten

Angenommen, Sie haben eine zweite Festplatte in oder an Ihrem PC, auf der ein Ordner mit Ihren Nutzerdaten liegt. Sie installieren den PC vollständig neu, lassen aber die Daten auf der zweiten Festplatte in Ruhe (dass Sie dennoch ein Backup machen, hoffen wir trotzdem).

Nach der Neuinstallation richten Sie für sich wieder den Benutzeraccount ein, mit demselben Namen und demselben Passwort. Doch beim Zugriff auf der Daten auf der zweiten oder externen Festplatte stellen Sie fest, dass Sie entweder gar nicht reinkommen oder darin nur begrenzte Aktionen durchführen können. Folgendes zeigen wir anhand von Windows 11 Home. Es funktioniert unter Pro und Windows 10 aber ähnlich.

Woran liegts?

Erst kurz zur Ursache. Jedes Benutzerkonto erhält unter Windows eine eindeutige Security ID, kurz SID. Um dies nachzuvollziehen und die SIDs aller Benutzer dieses PCs aufzulisten, melden Sie sich mit einem Administratorkonto an. Folgendes «müssen» Sie jetzt nicht machen, aber vielleicht finden Sie es interessant: Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung. Tippen Sie den Befehl wmic useraccount get name,sid ein und drücken Sie Enter. Es erscheinen alle Benutzernamen mit den zugehörigen SIDs.