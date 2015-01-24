Windows Vista/7/8/8.1: Anzeigesprache ändern

Lösung: Ein im Ausland gekaufter oder von einer fremdsprachigen Person erhaltener PC oder Laptop muss nicht auf ewig in der ursprünglichen Sprache daherkommen. Sie können die Sprachen in Windows Vista, Windows 7 und Windows 8.1 ändern. Manchmal mit Bordmitteln, manchmal mit einem Zusatzprogramm.

Windows 8/8.1: Seit Windows 8 ist das Ändern der Sprache ein Leichtes, siehe auch die Info von Microsoft. Drücken Sie Windowstaste+C oder wischen Sie vom rechten Rand hinein, um die Charms-Leiste anzuzeigen. Öffnen Sie Einstellungen/PC-Einstellungen ändern (oder etwa bei englischen Systemen: Settings/Change PC settings). Tippen oder klicken Sie auf Zeit und Sprache (Time and language), danach auf Region und Sprache (Region and language). Tippen oder klicken Sie auf Sprache hinzufügen (Add a language). Halten Sie nach der gewünschten Sprache Ausschau und tippen oder klicken Sie sie an, um sie hinzuzufügen.

Immer noch in Einstellungen/PC-Einstellungen ändern/Zeit und Sprache/Region und Sprache sollte Sprachpaket verfügbar (Language pack available) erscheinen. Tippen oder klicken Sie auf Optionen (Options) und auf Herunterladen (Download). Falls die Sprache fehlt, lässt sie sich ansonsten über die Downloadseite herunterladen.

Sind mehrere installiert, klicken oder tippen Sie auf die gewünschte Sprache, gefolgt von Als primär festlegen (Set as primary). Schon erscheint die ausgewählte Sprache oben in der Liste Sprachen (Languages). Schieben Sie sie an die erste Stelle. Eine Nachricht wie «Wird Anzeigesprache nach nächster Anmeldung» erscheint unterhalb der Sprache («Will be display language after next sign-in»).

Windows Vista/Windows 7: Ob man bei diesen zwei älteren Windows-Versionen die Sprache mit Bordmitteln ändern kann, hängt davon ab, um welche Ausgabe es sich handelt. Die meisten PCtipp-Leser dürften keine mehrsprachige Version haben. Eine Umschaltmöglichkeit ist theoretisch in allen eingebaut; aber nur in den Business- oder Ultimate-Versionen auch in der Praxis mit Bordmitteln nutzbar. Bei den «niederen» Basic- bzw. Home-Versionen ist diese ausgeknipst. Das lässt sich aber mit einem kostenlosen Zusatzprogramm eines anderen Anbieters ändern.

Was ist der Vistalizator? Er ist im Prinzip nur eine Programmoberfläche, welche die Option zum Umschalten der Sprache überhaupt erst anbietet. Für alles Andere - nämlich die Sprachdateien selbst sowie die erforderlichen Updates - verlinkt der Anbieter direkt auf die offiziellen, legal herunterladbaren Dateien von Microsoft.

Surfen Sie zu http://www.froggie.sk/. Zuerst brauchen Sie genau ein zu Ihrem System passendes MUI (Multilingual User Interface Pack). Danach können Sie je ein oder mehrere zusätzliche LIP (Language Interface Packs) herunterladen, falls Sie Ihrem System mehr als eine Zusatzsprache beibringen wollen. Es gibt auch Sprachen, die nicht als MUI, sondern nur als LIP zur Verfügung stehen. Installieren in diesem Fall das englische MUI, danach können Sie das gewünschte LIP hinzufügen. Um dem System neue Sprachen einzuverleiben, brauchen Sie auch den Vistalizator, der das Umschalten ermöglicht.