Windows-Volltextsuche – genau, wie Sie es wollen

Die Windows-Suche ist nur so gut wie der Such-Index, den Windows Search fortlaufend erstellt und pflegt. Die Einstellungen hierfür finden Sie in den Indizierungsoptionen. Diese gibts nicht erst seit Windows 10. Sie haben das praktisch identisch bereits in Windows 7 und Windows 8.1.

Einstellungen öffnen: Klicken Sie auf Start und tippen Sie die ersten paar Zeichen von Indizierungsoptionen ein. Klicken Sie auf Indizierungsoptionen, um das spannende Einstellungswerkzeug zu öffnen. Sie finden in der linken Spalte die einbezogenen Orte, in denen Dateien indiziert, sprich für den Such-Index katalogisiert werden. In der rechten Spalte unter «Ausschliessen» sehen Sie Ordner, deren Inhalte im Such-Index nicht berücksichtigt werden.

Warum sind manche Ordner ausgeschlossen? Dass Windows nicht blindlings in allen vorhandenen Ordnern herumindiziert, hat gute Gründe. Systemdateien sind auf allen Systemen mehr oder weniger gleich und liegen überall etwa im gleichen Ordner. Es ist daher zwecklos, diese fortlaufend nach neuen Inhalten zu prüfen. Man weiss ja etwa, wo sie sind und was sie enthalten sollten.

Aus einem anderen Grund werden hingegen Ordner mit temporären Dateien oder auch der Ordner «C:\Users\IhrName\AppData» standardmässig nicht indiziert. In diesem legen all Ihre installierten Programme (Webbrowser, Mailprogramme, Messenger usw.) die Einstellungen und Daten ab – oft erscheinen auch dort temporäre Dateien, die wieder verschwinden. Hier können während der Arbeit mit einem Programm haufenweise Daten geschrieben und entfernt werden. Stellen Sie sich vor, wie langsam Ihr System noch reagieren würde, wenn sich der Windows-Such-Indizierer bei jedem Schreib- oder Löschvorgang auf die Dateien stürzen würde, um sie zu katalogisieren.