Windows: Volltextsuche in PDFs

Klicken Sie auf Start, beginnen Sie Indizierungsoptionen einzutippen und öffnen Sie die gefundenen Indizierungsoptionen. Klicken Sie auf Erweitert und wechseln Sie zu Dateitypen. Scrollen Sie zu pdf. Hier sollte ein Reader Search Handler erscheinen. Manchmal ohne spezielles Icon, manchmal mit dem Icon des Adobe Readers, des Foxit Readers, des PDF-XChange Editors oder eines anderen PDF-Readers oder -Editors, den Sie installiert haben. Klicken Sie drauf. Stellen Sie sicher, dass unter «Wie soll diese Datei» indiziert werden, die Option Eigenschaften und Dateiinhalte indizieren aktiv ist. Wenn dies nicht der Fall ist, aktivieren Sie die Option und klicken Sie auf OK.

Wichtig: Wenn Sie dies aktivieren mussten, müssen Sie den Index neu erstellen, siehe unten.

Falls es damit noch nicht funktioniert oder wenn das Indizieren von Inhalten schon aktiv war, versuchen Sie es mit der Installation eines entsprechenden Readers, etwa des Adobe Readers. Der sollte einen eigenen/besseren PDF-Indizierungsfilter mitbringen. Möchten Sie ihn nicht verwenden und handelt es sich um einen privat genutzten PC? In diesem Fall dürfen Sie den PDFlib TET PDF IFilter kostenlos verwenden, der denselben Zweck erfüllt.

Wichtig: Auch wenn Sie einen neuen Indizierungsfilter installiert haben, empfiehlt sich ein Neu-Erstellen des Indexes.

Lösung 2: Such-Index prüfen und neu erstellen

Besonders, falls Sie viele Dateien verschoben, gelöscht, hinzugefügt, wenn Sie einen anderen Suchfilter installiert oder Indizierungseinstellungen verändert haben – oder wenn Windows einfach nichts findet, obwohl es da sein sollte, erstellen Sie am besten den Such-Index neu.

Prüfen Sie aber vorher noch die zu indizierenden Laufwerke und Ordner. Öffnen Sie wieder die Indizierungsoptionen. Im Hauptfenster sehen Sie zwei Spalten: «Einbezogene Orte» und «Ausschliessen». Klicken Sie unten auf Ändern und im neuen Fenster auf Alle Orte anzeigen. Windows indiziert nur, was angehakt ist. Wenn Sie jetzt finden, Sie wollen alles indiziert haben, überdenken Sie diese Idee. Würden Sie dies tun, müsste Windows haufenweise Systemdateien und besonders auch temporäre Dateien indizieren. Das kostet sinnlos Rechenzeit und Speicherplatz. Es kann sich aber empfehlen, ganz gezielt zu prüfen, ob Ordner, die Ihnen wichtig sind, hier ein Häkchen haben.