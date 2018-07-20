Windows: Wann hat sich User XY zuletzt eingeloggt?

Beim Herumprobieren mit dem Laptop mit vielen Testkonten oder nach dem Ausleihen eines Geräts an Freunde möchte man vielleicht einmal etwas aufräumen. Wenn etwa Ihre Freundin auf Ihrem Notebook unter «HMuster» und «Hanna Muster» mit zwei Konten vertreten ist – wie finden Sie heraus, welches Sie löschen können?

Folgendes klappt von Windows 7 bis Windows 10. Öffnen Sie ein Konsolenfenster. Im Falle von Windows 10 spielt es für einmal keine Rolle, ob es sich um ein Kommandozeilen- oder ein PowerShell-Fenster handelt. Drücken Sie Start, tippen Sie cmd ein und öffnen Sie die Eingabeaufforderung.

Tippen Sie den Befehl net user ein und drücken Sie Enter. Nun erscheinen alle Namen von vorhandenen Benutzer- und Systemkonten nebeneinander. Einige davon (Administrator, DefaultAccount, WDAGUtility) stammen von Windows selbst; die sollten Sie nicht ändern oder löschen.

Wollen Sie nun Informationen zu einem der Konten anzeigen, lautet der Befehl net user Benutzername, also beispielsweise net user gsal. Aufgepasst: Falls der Benutzername ein Leerzeichen enthält, müssen Sie ihn in Anführungs- und Schlusszeichen setzen: net user "Hanna Muster".