Windows: Windows-Fenster vom Desktop «verschwunden»

Schnell die Monitore austauschen, Anzeige-Einstellungen anpassen und weiter gehts. So war der Plan. Doch nach einer Einstellungsänderung war natürlich genau das Menüfenster Anzeige (Darstellung und Anpassung) irgendwo im Desktop-Nirwana verschwunden. Auch die Tastenkombination Alt+Tab oder Änderungen über das OSD-Menü (On Screen Display) des Bildschirms halfen nicht.

Falls Sie mit Windows 7 (mit Windows 10 sollte es ebenfalls klappen) arbeiten und ebenfalls auf ein Fenster nicht mehr zugreifen können, hilft Folgendes: