18. Sep 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows: Windows-Fenster vom Desktop «verschwunden»
Ein Windows-Fenster ist plötzlich aus dem Desktop-Bereich verschwunden, Sie möchten aber darauf zugreifen? So gehts.
Schnell die Monitore austauschen, Anzeige-Einstellungen anpassen und weiter gehts. So war der Plan. Doch nach einer Einstellungsänderung war natürlich genau das Menüfenster Anzeige (Darstellung und Anpassung) irgendwo im Desktop-Nirwana verschwunden. Auch die Tastenkombination Alt+Tab oder Änderungen über das OSD-Menü (On Screen Display) des Bildschirms halfen nicht.
Falls Sie mit Windows 7 (mit Windows 10 sollte es ebenfalls klappen) arbeiten und ebenfalls auf ein Fenster nicht mehr zugreifen können, hilft Folgendes:
- Aktivieren Sie das Programm mit dem «verschwundenen» Fenster, indem Sie dessen Symbol mit der Maus anklicken (z.B. in der Taskleiste).
- Tastenkombination: Win+Shift+Pfeil rechts (oder Pfeil links)
- Schon wandert das Fenster vom nicht mehr angeschlossenen Monitor zurück auf den vorhandenen
Kommentare