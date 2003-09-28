Windows XP löschen

Starten Sie das Windows XP auf der Master Festplatte. Wenn das System gestartet ist gehen Sie unter Start in die Systemsteuerung. Wählen Sie Verwaltung und anschließend Computerverwaltung. Klicken Sie auf Datenträgerverwaltung unter Datenspeicher. Nun sehen Sie alle Partitionen dargestellt. Die erste XP Installation ist auf der Festplatte als Systempartition gekennzeichnet. Die andere Partition (oder Festplatte) mit Windows XP können Sie löschen. Klicken Sie dazu auf die linke Maustaste und wählen Sie Partition löschen. Achtung, dabei werden alle Daten auf dieser Partition gelöscht. Anschließend können Sie in diesem Programm auch wieder eine neue Partition bilden. Starten Sie anschließend den Explorer. Wählen Sie unter Extras den Punkt Ordneroptionen. Klicken Sie auf Ansicht. Dabei erscheint folgendes Fenster.