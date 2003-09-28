Tipps & Tricks
Windows XP löschen
Starten Sie das Windows XP auf der Master Festplatte. Wenn das System gestartet ist gehen Sie unter Start in die Systemsteuerung. Wählen Sie Verwaltung und anschließend Computerverwaltung. Klicken Sie auf Datenträgerverwaltung unter Datenspeicher. Nun sehen Sie alle Partitionen dargestellt. Die erste XP Installation ist auf der Festplatte als Systempartition gekennzeichnet. Die andere Partition (oder Festplatte) mit Windows XP können Sie löschen. Klicken Sie dazu auf die linke Maustaste und wählen Sie Partition löschen. Achtung, dabei werden alle Daten auf dieser Partition gelöscht. Anschließend können Sie in diesem Programm auch wieder eine neue Partition bilden. Starten Sie anschließend den Explorer. Wählen Sie unter Extras den Punkt Ordneroptionen. Klicken Sie auf Ansicht. Dabei erscheint folgendes Fenster.
Der Punkt geschützte Systemdateien darf nicht aktiviert sein. Anschließend Fenster schließen. Wechseln Sie nun auf die Festplatte C:. Auf dieser sollte nun die Datei boot.ini sichtbar sein. Öffnen Sie diese Datei. Die Datei wird nun im Texteditor geöffnet.
Den Eintrag den Sie oben sehen dürfen Sie auf keinen Fall löschen. Bei Ihnen wird jedoch noch ein zweiter Eintrag aufgeführt sein. Diese gesamte Zeile müssen Sie löschen. Anschließend müssen Sie die Datei wieder speichern. Danach wird beim Systemstart nicht mehr nach der XP Version gefragt.
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