Windows: Zip-Funktion reparieren

Lösung: Es führen verschiedene Wege nach Rom. Versuchen Sie am besten die zweite oder dritte Variante, falls es mit der ersten nicht klappt.

Registry-Eintrag wiederherstellen: Erst die Kurzfassung. Löschen Sie die diesen Registry-Zweig (also jenen namens .zip):

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.zip

Registrieren Sie den Dateityp in einer Administrator-Konsole mit dem Befehl cmd /c assoc .zip=CompressedFolder neu.

Etwas ausführlicher: Starten Sie den Registry-Editor, indem Sie Windowstaste+R drücken, regedit eintippen und Enter drücken. Bestätigen Sie allenfalls die Rückfrage des Systems. Navigieren Sie in der linken Spalte durch Aufklappen der Zweige zu diesem Zweig:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.zip

Klicken Sie mit Rechts auf den Zweignamen .zip. Sie können den Zweig vorgängig sichern, indem im Kontextmenü Exportieren wählen und einen Speicherort angeben. Als Dateiname wählen Sie etwas wie zipbackup. Klicken Sie nun nochmals mit Rechts auf .zip und wählen Sie Löschen. Der Registry-Zweig wird entfernt. Sie können den Registrierungseditor schliessen.