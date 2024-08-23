Welches Windows.iso-File ist das?

Bei der Autorin, die öfter mit virtuellen Maschinen hantiert und mal da, mal dort ein Windows aufsetzt, bleiben öfter .iso-Abbilder zur Windows-Installation im Downloads-Ordner liegen. Im Idealfall tragen diese schon halbwegs sprechende Namen, wie «Win11_German_x64v1.iso». Damit könnte man also ein Windows 11 64bit in Deutsch installieren. Aber ist es ein Pro, ein Home, beides?

Nägel mit Köpfen

Klicken Sie mit rechts auf die betroffene .iso-Datei und wählen Sie Bereitstellen. Jetzt ist sie als virtuelles Laufwerk gemountet und kann wie eine DVD bedient werden. Und sie hat, wie man in der Adresszeile sieht, in unserem Beispiel den Laufwerksbuchstaben E: bekommen.