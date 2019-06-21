Wire: Gesprächsverlauf sichern und wiederherstellen

Das Wire-Backup können Sie entweder auf dem Smartphone oder mit der Desktop-Version erstellen; für die Wiederherstellung benötigen Sie allerdings Wire Desktop.

Backup erstellen

1. Tippen Sie in der Wire-App oben auf Ihr Profilbild, dann gehen Sie zu Einstellungen.

2. Wählen Sie Benutzerkonto.

3. Bei Gesprächsverlauf tippen Sie auf Unterhaltungen sichern, danach auf Jetzt sichern. Wählen Sie aus, womit das Backup erstellt werden soll. Die Backup-Datei wird dabei nicht verschlüsselt.

Alternativ können Sie das Backup in der Desktop-Version erstellen (siehe Bildschirmfoto unten). Sie benötigen zur Wiederherstellung sowieso Wire Desktop.

Gesprächsverlauf wiederherstellen

In unserer Android-Version von Wire (3.34.789) konnten wir das Backup nicht wiederherstellen. Öffnen Sie dazu Wire Desktop.

1. In Wire Desktop klicken Sie im unteren Bereich auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).

2. Dort wählen Sie Backup wiederherstellen, browsen zur zuvor gesicherten Datei und klicken auf Öffnen. (Allenfalls müssen Sie im Browser-Fenster neben dem Dateinamen von Custom Files auf All Files wechseln, wenn Ihre Datei nicht angezeigt werden sollte).

3. Wenn die Backup-Datei hochgeladen wurde, erscheint ein Häkchen mit dem Text Gesprächsverlauf wiederhergestellt.