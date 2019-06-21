Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
21. Jun 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Wire: Gesprächsverlauf sichern und wiederherstellen

Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine Unterhaltung im Wire-Messenger sichern und das Backup wiederherstellen.

Wire-Backup in der (Android-)App erstellen. Für die Wiederherstellung benötigen Sie leider die Desktopversion

© Quelle: cm/PCtipp

Das Wire-Backup können Sie entweder auf dem Smartphone oder mit der Desktop-Version erstellen; für die Wiederherstellung benötigen Sie allerdings Wire Desktop.

Backup erstellen

1. Tippen Sie in der Wire-App oben auf Ihr Profilbild, dann gehen Sie zu Einstellungen.

2. Wählen Sie Benutzerkonto.

3. Bei Gesprächsverlauf tippen Sie auf Unterhaltungen sichern, danach auf Jetzt sichern. Wählen Sie aus, womit das Backup erstellt werden soll. Die Backup-Datei wird dabei nicht verschlüsselt.

Alternativ können Sie das Backup in der Desktop-Version erstellen (siehe Bildschirmfoto unten). Sie benötigen zur Wiederherstellung sowieso Wire Desktop.

Gesprächsverlauf wiederherstellen

In unserer Android-Version von Wire (3.34.789) konnten wir das Backup nicht wiederherstellen. Öffnen Sie dazu Wire Desktop.

1. In Wire Desktop klicken Sie im unteren Bereich auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).

2. Dort wählen Sie Backup wiederherstellen, browsen zur zuvor gesicherten Datei und klicken auf Öffnen. (Allenfalls müssen Sie im Browser-Fenster neben dem Dateinamen von Custom Files auf All Files wechseln, wenn Ihre Datei nicht angezeigt werden sollte).

3. Wenn die Backup-Datei hochgeladen wurde, erscheint ein Häkchen mit dem Text Gesprächsverlauf wiederhergestellt.

Mit der Desktop-Version können Sie sowohl das Backup erstellen als auch wiederherstellen

 © Quelle: cm/PCtipp

Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone mit der Version 9.0.0/EMUI) durchgeführt.

Kommentare

Backup Android Browser Fun PC WhatsApp Smartphone & Apps Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare