Wire: Lesebestätigungen aktivieren – so gehts

Falls Sie zeitkritische Nachrichten via Wire verschicken, oder einfach nicht gerne lange warten und wissen wollen, ob der Empfänger ihre Zeilen gelesen hat, gibt es nun in der Wire-App eine Lesebestätigung.

Lesebestätigungen sind in Einzelchats sichtbar, wenn beide Nutzer diese Funktion aktiviert haben. Gruppengespräche haben eigene Einstellungen, in denen dies aktiviert werden kann. Wir haben die Option für Einzelchats mit einem Android-Smartphone (Android 8) ausprobiert.

Hinweis: Damit Sie neben Ihrem Text eine Bestätigung sehen können, müssen Sie zuerst die Lesebestätigung bei sich selbst aktivieren. Wenn die andere Person dies nicht aktiviert oder nicht mit der aktuellsten Version arbeitet, wird sie nicht sichtbar sein.