Wire: selbstlöschende Nachricht verschicken – so gehts

Auch wenn Wire mittlerweile sehr auf die Business-Version fokussiert, gibt es nach wie vor eine kostenlose Variante für Privatanwender (Android, iOS). Und die hat gerade ein grösseres Update erhalten. Zu den Neuerungen gehören z. B. mehr Infos zu neu hinzugefügten Geräten, man kann die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen ändern und es gibt jetzt selbstlöschende Nachrichten – wie man das etwa von Signal kennt. Wie verschwindende Nachrichten in Wire funktionieren, schauen wir uns jetzt an.

Überprüfen Sie, ob Sie die aktuellste Version installiert haben. Nach dem Öffnen von Wire erscheint möglicherweise ein Pop-up-Fenster mit Infos zur «neuen App». Tippen Sie auf Loslegen. Öffnen Sie einen Chat oder eine Gruppe. Beginnen Sie im Textfeld, eine Nachricht zu tippen. Direkt darunter finden Sie ein Stoppuhr-Symbol. Dort finden Sie die Dauer, nach der die Nachricht automatisch gelöscht werden soll. Die Auswahlmöglichkeit geht von 10 Sekunden bis zu 4 Wochen. Um die Nachricht zu verschicken, tippt man auf das blaue Stoppuhr-Symbol.

Was ist Wire?

Wire war (und ist) ein Messenger der Wire Swiss GmbH. Wegen der strengen Datenschutzgesetze in der Schweiz hatte Wire seinen Hauptsitz anfangs in Zug. Dort gibt es auch heute noch eine Niederlassung; der Hauptsitz befindet sich jetzt allerdings in Berlin. Mittlerweile fokussiert Wire mehr auf sichere Kommunikation innerhalb von Unternehmen, doch Wire ist nach wie vor ein interessanter und sicherer Messenger für Privatpersonen (Wire for Free).

Hinweis: Weitere Tipps rund um Wire finden Sie hier (Stand: 2022). Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Wire-Version v4.2.0(…) durchgeführt.