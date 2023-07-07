Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
7. Jul 2023
Lesedauer 2 Min.

Messenger

Wire: selbstlöschende Nachricht verschicken – so gehts

Im Wire-Messenger kann man Nachrichten nach einer gewissen Zeit verschwinden lassen.

So wählen Sie die Zeit, nach der eine Message verschwinden soll

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Auch wenn Wire mittlerweile sehr auf die Business-Version fokussiert, gibt es nach wie vor eine kostenlose Variante für Privatanwender (Android, iOS). Und die hat gerade ein grösseres Update erhalten. Zu den Neuerungen gehören z. B. mehr Infos zu neu hinzugefügten Geräten, man kann die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen ändern und es gibt jetzt selbstlöschende Nachrichten – wie man das etwa von Signal kennt. Wie verschwindende Nachrichten in Wire funktionieren, schauen wir uns jetzt an.

  1. Überprüfen Sie, ob Sie die aktuellste Version installiert haben.
  2. Nach dem Öffnen von Wire erscheint möglicherweise ein Pop-up-Fenster mit Infos zur «neuen App». Tippen Sie auf Loslegen.
  3. Öffnen Sie einen Chat oder eine Gruppe.
  4. Beginnen Sie im Textfeld, eine Nachricht zu tippen. Direkt darunter finden Sie ein Stoppuhr-Symbol.
  5. Dort finden Sie die Dauer, nach der die Nachricht automatisch gelöscht werden soll. Die Auswahlmöglichkeit geht von 10 Sekunden bis zu 4 Wochen.
  6. Um die Nachricht zu verschicken, tippt man auf das blaue Stoppuhr-Symbol.

Was ist Wire?

Wire war (und ist) ein Messenger der Wire Swiss GmbH. Wegen der strengen Datenschutzgesetze in der Schweiz hatte Wire seinen Hauptsitz anfangs in Zug. Dort gibt es auch heute noch eine Niederlassung; der Hauptsitz befindet sich jetzt allerdings in Berlin. Mittlerweile fokussiert Wire mehr auf sichere Kommunikation innerhalb von Unternehmen, doch Wire ist nach wie vor ein interessanter und sicherer Messenger für Privatpersonen (Wire for Free).

Hinweis: Weitere Tipps rund um Wire finden Sie hier (Stand: 2022). Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Wire-Version v4.2.0(…) durchgeführt.

Kommentare

Messaging Tipps Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare