Wischgeste von Samsung Pay deaktivieren

Sie haben sich ein neues Samsung-Smartphone zugelegt. Von anderen Geräten sind Sie sich es gewöhnt, dass beim Wischen vom unteren Displayrand nach oben der App-Drawer (App-Schublade) erscheint. Doch beim Samsung-Gerät meldet sich damit jeweils die App Samsung Pay, in der Sie zwecks Mobile-Payment Ihre Kreditkarten hinterlegen könnten.

Vielleicht nutzen Sie aber Samsung Pay überhaupt nicht oder Sie wollen einfach die App-Schublade wieder am gewohnten Ort haben. Je nachdem, was Sie möchten, geht es wie folgt.

Variante 1: Wischgeste deaktivieren

Damit die Wischgeste wieder für die App-Schublade frei wird, deaktivieren Sie diese in der Samsung-Pay-App. Öffnen Sie Samsung Pay. Tippen Sie oben links aufs Hamburger-Menü und in diesem oben rechts aufs Zahnrad-Symbol für die Einstellungen. Folgendes ist nun nur verfügbar, wenn Sie in Samsung Pay angemeldet sind. Unter Zahlung tippen Sie auf Schnellzugriff und Standardkarte. Deaktivieren Sie die Kippschalter bei Sperrbildschirm, Startbildschirm und bei Bildschirm aus. Jetzt drängelt sich Samsung Pay nicht mehr vor.