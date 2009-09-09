WLAN-Antenne im Eigenbau

Mehr Reichweite und Abdeckung

Der grösste Vorteil einer Selbstbau-Antenne ist ihr günstiger Preis. Und: Ein großer Teil des Materials ist sogar in den meisten Haushalten verfügbar. WLAN-Antennen können z. B. aus einer CD-Spindel, einer Blech-Dose oder aber aus Antennenkabel selbst gebaut werden. Mit relativ geringem Aufwand kann man eine Antenne bauen, die einen Antennengewinn von 8-16 dBi (mitgelieferte Antenne: etwa 1-2 dBi) hat und somit die Signalqualität innerhalb des Funknetzwerks um den Faktor 2 bis 3 steigern. Auch der Datendurchsatz wird deutlich gesteigert. Folgende drei Antennen-Typen gibt es:

Rundstrahler: Diese Antennenform deckt eine grosse Fläche ab. Rundstrahler eignen sich in Gebäuden und im Aussen-bereich für die Abdeckung eine Platzes oder Konferenzsaals. Rundstrahler haben eine vergleichsweise geringe Reichweite, aber einen grossen Radius.

Sektorantenne: Diese Antennenform eignet sich zur Bereichsabdeckung, und strahlt nur in einem gewissen Winkel ab. Sie sind für den Einsatz zwischen zwei Häusern konzipiert, besitzen nur ein kleiner Abstrahlwinkel. Die Vorteile sind eine höhere Reichweite.

Richtantenne: Diese Antennenform eignet sich nur für Punkt zu Punkt-Verbindungen und wird verwendet, um zwei Gebäude oder zu vernetzen. Richtantennen erzielen einen grossen Gewinn, bei sehr kleinen Winkeln. Deshalb ist Ausrichtung der Antenne wichtig, da sich die Verbindungsqualität bei kleinen Abweichungen verschlechtert.

Auf der nächsten Seite erklärt der PCtipp den Bau einer Richtantenne.

Achtung: Löterfahrung und technisches Verständnis werden beim Zusammenbau unbedingt vorausgesetzt. Bei Unsicherheit nehmen Sie, wenn möglich, Hilfe in Anspruch.

Bau: Richtantenne

Bau: Richtantenne