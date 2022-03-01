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Gaby Salvisberg
1. Mär 2022
Lesedauer 4 Min.

Netzwerk-Stopp per Icon

WLAN und LAN temporär aus- oder einschalten

Vielleicht möchten Sie an Ihrem PC oder Notebook vorübergehend allen Netzwerkverkehr unterbrechen – und danach unkompliziert wieder einschalten.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Sei es, um die Offline-Funktionen einer Web-Anwendung zu testen (ein Beispiel hierfür sei Photopea), sei es, um Ihr Gerät aus anderen Gründen vorübergehend vom Netz zu trennen: Sie brauchen hierfür bloss zwei kleine Batch-Files. Eines um die Netzverbindungen zu kappen, ein zweites, um sie wieder zu aktivieren.

Vorausgeschickt: Falls es sich nur um eine WLAN-Verbindung handelt, könnten Sie das Windows-10- oder -11-Gerät nach dem Klick aufs Netzwerksymbol unten rechts im Infobereich einfach in den Flugzeugmodus versetzen – und diesen nach getaner Arbeit wieder deaktivieren. Ist es nur via Ethernet-Kabel am LAN, könnten Sie natürlich jeweils das Netzwerkkabel aus- und wieder einstöpseln. Nur sind Netzwerkstecker und -buchsen nicht für allzu häufiges Raus- und Reingefummel geeignet, ausserdem mag man hierfür bestimmt nicht jedes Mal unter den Schreibtisch kriechen.

Alle Netzwerkanschlüsse kappen

Viele PCs und Notebooks haben aber zwei oder mehr Netzwerkanschlüsse, neben WLAN auch verkabeltes LAN und allenfalls noch virtuelle Anschlüsse. Sollen die ebenfalls stillgelegt werden, reicht der Flugzeugmodus nicht.

Auf den Folgeseiten zeigen wir, wie Sie...

  • die Gerätenamen ausfindig machen
  • die Batchdateien erstellen
  • die erforderlichen Verknüpfungen erzeugen
  • die Batch-Files benutzen

Gerätenamen finden & Batch-Dateien erstellen

Gerätenamen finden

Klicken Sie auf Start, tippen Sie cmd ein und öffnen Sie die Eingabeaufforderung. Fürs Abfragen der Gerätenamen tun's die normalen User-Rechte. Tippen Sie folgenden Befehl ein und drücken Sie Enter: netsh interface show interface

In der Spalte «Schnittstellenname» sehen Sie die Netzwerkgeräte aufgelistet. Das sind die gesuchten Infos.

Die Schnittstellennamen heissen auf diesem Gerät «LAN-Verbindung* 3» und «WLAN»

 © Quelle: PCtipp.ch

Batchdateien erstellen

Öffnen Sie via Start und Eintippen von Notepad den Editor (Notepad). Gehen Sie darin via Datei zu Speichern unter. Beim Dateityp wählen Sie Alle Dateien. Tippen Sie einen Namen wie NetzAus.cmd ein. Legen Sie die Datei z.B. in einen selbst erstellten Skript-Ordner oder auf den Desktop.

Fürs Ausschalten der Netzwerkanschlüsse würde der Befehl im ersten Batch-File nun etwa so lauten: netsh interface set interface NAME disabled, wobei Sie anstelle von NAME den vorhin ausfindig gemachten Schnittstellennamen verwenden. Da es in unserem Beispiel zwei Schnittstellen sind, wären es die folgenden zwei Befehlszeilen. Beachten Sie, dass Schnittstellenbezeichnungen mit Leerzeichen stets in Anführungszeichen gehören: 

netsh interface set interface WLAN disablednetsh interface set interface "LAN-Verbindung* 3" disabled

Die erste Batch-Datei, um die Verbindungen auszuschalten

 © Quelle: PCtipp.ch

Speichern Sie die Datei. Gehen Sie erneut zu Datei/Speichern unter und wählen Sie wieder den Dateityp Alle Dateien. So können Sie sehr einfach die zweite Datei erstellen, die Ihre Netzwerkanschlüsse wieder einschaltet. Verwenden Sie für den Namen der zweiten Datei z.B. NetzEin.cmd. Ändern Sie darin jetzt einfach die Vorkommen von «disabled» zu «enabled». In unserem Beispiel also so:

netsh interface set interface WLAN enablednetsh interface set interface "LAN-Verbindung* 3" enabled

Die zweite Batch-Datei, um die Verbindungen wieder einzuschalten

 © Quelle: PCtipp.ch

Verknüpfungen erzeugen und benutzen

Verknüpfungen erstellen

Das Aus- oder Einschalten von Netzwerkverbindungen erfordert Administrator-Rechte. Über Verknüpfungen können Sie das sehr vereinfachen. Ziehen Sie von jeder der beiden Batch-Dateien mittels rechter Maustaste eine Verknüpfung auf den Desktop (mit rechter Maustaste auf den Desktop ziehen und Verknüpfung hier erstellen wählen).

Öffnen Sie via Rechtsklick auf die erste Verknüpfung (NetzAus.cmd) deren Eigenschaften. Im Reiter Verknüpfung klicken Sie auf Erweitert. Aktivieren Sie die Option Als Administrator ausführen und klicken Sie auf OK.

Über die Verknüpfung können Sie festlegen, dass Windows beim Ausführen der Datei korrekt nach Administrator-Rechten fragt

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auch gleich auf Anderes Symbol. Windows meckert erst, dass die Datei keine Symbole enthalte, dürfte aber nach dem Klick auf OK sofort die Icons aus %SystemRoot%\System32\SHELL32.dll vorschlagen. Das dritte von oben in der dritten Zeile passt doch bestens. Und das zweite von oben passt fürs Wiederverbinden. Wählen Sie ein Icon aus und klicken Sie in beiden Fenstern auf OK.

Passende Icons liegen schon bereit

 © Quelle: PCtipp.ch

Öffnen Sie die Eigenschaften der zweiten Verknüpfung (NetzEin.cmd) und legen Sie via Erweitert auch in dieser fest, dass sie Admin-Rechte anfordert. Verpassen Sie auch ihr ein schöneres Symbol. Die Verknüpfungen können Sie nun noch passend umbenennen «NetzAus» und «NetzEin» tun's da doch locker.

Die Batch-Files benutzen

Ab sofort gehts so: Um die Netzwerkverbindungen zu kappen, klicken Sie doppelt auf Ihre NetzAus-Verknüpfung und geben das angeforderte Admin-Passwort (oder den PIN) ein. Soll Windows die Netzverbindungen wiederherstellen, erfolgt ein Doppelklick auf die zweite Verknüpfung, NetzEin, wieder mit administrativer Bestätigung. (PCtipp-Forum)

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