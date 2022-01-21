Kein WLAN? Kein Problem für diese Kartendienste

Karten herunterladen

Tippen Sie unten auf die weisse Leiste, sehen Sie rechts der Schaltflächen Route, Speichern, Ort teilen auch den Button Herunterladen. Tippen Sie darauf, um die Karte auf Ihrem Gerät oder der SD-Karte zu speichern. Sowohl unter iOS als auch unter Android können Sie den Kartenausschnitt per Finger-Zoom anpassen. Tippen Sie anschliessend auf Herunterladen bzw. auf dem iPhone auf Download.

Hinweis: Früher wurden Nutzer nach 30 Tagen aufgefordert, die Offlinekarten erneut zur Offline-Nutzung herunterzuladen. Jetzt scheinen Offlinekarten bis zu einem Jahr verfügbar zu sein. Eine am 19.01.22 heruntergeladene Zürich-Karte läuft erst am 19.01.23 ab, falls keine Aktualisierung erfolgt.

Beachten Sie, dass vollumfängliche Navigation wie Routenplanung, 3D- und Gebäudeansichten im Offline-Betrieb nicht verfügbar sind. Wegbeschreibungen für das Auto sind abrufbar, allerdings nicht für öffentliche Verkehrsmittel, Velo- oder Fussgängerrouten. Die Offline-Nutzung von Google Maps eignet sich vor allem als guter Kompass in einer fremden Stadt.

Tipp: Wenn Sie einen zu grossen Kartenbereich zum Download auswählen, kann es sein, dass der Eintrag zum Speichern nicht erscheinen wird.

Sie können beliebig viele Karten speichern. Einzelne Kartenausschnitte (z.B. Stadtbereiche von grossen Städten) belegen in der Regel nur ein paar Megabyte.

Offline-Karten verwalten

Wenn Sie nun offline sind und Google Maps öffnen, gehen Sie zu Ihrem Profilbild, dort finden Sie Offlinekarten.

Hier können Sie via Drei-Punkte-Symbol rechts der Offlinekarten die einzelnen Karten anschauen, aktualisieren, umbenennen oder löschen.

Komoot

Eine sehr gute Alternative zu Google Maps für die Routenplanung – egal ob für eine Velo-, Mountainbike- oder Wander-Tour – ist Komoot . Bei Komoot sieht eine Nutzerin oder ein Nutzer nebst Route auf einen Blick die geschätzte Fahrtdauer, die Distanz in Kilometern und mit welcher Steigung gerechnet werden sollte. Die wichtigsten Komoot-Funktionen finden Sie übrigens unter anderem in diesem Artikel (Stand: 2019).

Preise: Komoot ist grundsätzlich kostenlos nutzbar und bietet die wichtigsten Funktionen für Gelegenheitsnutzer auch ohne Bezahlung an. Wer sich (mit E-Mail-Adresse) registriert, erhält die erste Region kostenlos (auch offline). Kostenpflichtig sind: Sprachnavigation, Offline-Karten und Touren-Exporte auf externe GPS-Geräte. Komoot ist sowohl für Android- als auch iOS-Geräte verfügbar.

Wer Komoot offline verwenden möchte, kann entweder ihre oder seine geplanten Touren offline verfügbar machen oder im Fall einer ungeplanten Tour eine ganze Region im Vorfeld herunterladen.

Region offline verfügbar machen

Sie können freigeschaltete Pakete/Regionen (in unserem Fall zwei freigeschaltete Pakete) herunterladen. Tippen Sie auf Mehr (falls Sie Premium aktiviert haben, heisst dies Premium) und oben gehts zu den freigeschalteten Paketen. Wählen Sie eine Region aus, beispielsweise Nationalpark Schweiz. Betätigen Sie den Schieberegler bei Offline verfügbar. Falls Sie eine SD-Speicherkarte verwenden, wird direkt gefragt, ob Sie diese Region auf dem internen Handyspeicher oder der SD-Karte abspeichern möchten.