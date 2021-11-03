Wo ist die Esc-Taste auf meiner Bildschirmtastatur?

Sie möchten für manche Spezialaufgaben eine Bildschirmtastatur einblenden. Windows 10 und Windows 11 bringen gleich zwei verschiedene Bildschirmtastaturen mit. Jede hat andere Vorzüge. Hier die Tipps dazu.

Klassische Bildschirmtastatur

Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie osk (für On-Screen Keyboard) ein und drücken Sie Enter. Damit erscheint die klassische Bildschirmtastatur, wie Sie diese so ähnlich schon von früheren Windows-Versionen kennen. So altmodisch sie aussieht, hat sie ein paar Vorteile. Erstens lässt sich die Tastatur per Maus schnappen und anderswo hin verschieben. Zweitens können Sie einen ihrer Ränder per Maus greifen und die Tastatur stufenlos in der Grösse ändern, sowohl in der Breite als auch in der Höhe. Drittens ist sie komplett: Sie enthält alle praktisch alle Tasten wie eine richtige Tastatur. Nur für die Funktionstasten müssen Sie unten links noch Fnkt anklicken, damit sich die oberste Reihe kurz in jene der F1- bis F12-Tasten verwandelt. Wollen Sie diese Bildschirmtastatur öfter verwenden, heften Sie sie per Rechtsklick auf ihr Taskleisten-Symbol an die Taskleiste an.